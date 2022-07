Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Νεαρή κατήγγειλε βιασμό από φίλο της

Τι κατήγγειλε η κοπέλα στους αστυνομικούς. Στο σπίτι του 28χρονου βρέθηκαν και ναρκωτικά.



Καταγγελία 24χρονης για σε βάρος της γενετήσιες πράξεις οδήγησε στη σύλληψη 28χρονου στη Θεσσαλονίκη, στο σπίτι του οποίου εντοπίστηκαν ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης και «σύνεργα» που συνδέονται με εμπορία ναρκωτικών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, η 24χρονη (ημεδαπή) απευθύνθηκε στο Τμήμα Ασφαλείας Τούμπας - Τριανδρίας, όπου κατήγγειλε τον 28χρονο, υπήκοο Αλγερίας, με τον οποίο φέρεται να διατηρούσε φιλική σχέση. Σύμφωνα με την ίδια, η καταγγελλόμενη πράξη συνέβη τα ξημερώματα της περασμένης Τρίτης, στο σπίτι του 28χρονου.

Ακολούθησαν αστυνομικές αναζητήσεις που οδήγησαν στη σύλληψη του νεαρού Αλγερινού. Κατά την έρευνα στο σπίτι του -όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση- εντοπίστηκαν 748,55 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, απροσδιόριστη λευκή σκόνη, μία ζυγαριά ακριβείας, αυτοσχέδια σακουλάκια για τη συσκευασία των ναρκωτικών, χρηματικό ποσό και συνάλλαγμα.

Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία για βιασμό και παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, με την οποία οδηγείται στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης.

