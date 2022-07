Ρεθύμνου

Κρήτη: Τουρίστρια κατήγγειλε βιασμό από δύο άνδρες σε παραλία

Η τουρίστρια κατήγγειλε τις φρικτές στιγμές που βίωσε σε παραλία του νησιού/



Μια καταγγελία για βιασμό εις βάρος μιας 18χρονης τουρίστριας, ερευνά τα τελευταία 24ωρα η αστυνομία του Ρεθύμνου.

Σύμφωνα με την καταγγελία, η 18χρονη Βρετανίδα, βρισκόταν σε ξαπλώστρα σε παραλία του Ρεθύμνου.

Έπειτα, σύμφωνα με όσα ανέφερε η 18χρονη στις αρχές, την πλησίασαν δύο άνδρες, όπου την ακινητοποίησαν και τη βίασαν.

Μετά την καταγγελία, συνελήφθησαν δύο άνδρες Πακιστανικής καταγωγής, ηλικιών 26 και 23 ετών, αντίστοιχα. Επιπλέον, αναμένεται να διενεργηθεί ιατροδικαστική εξέταση στην 18χρονη.

