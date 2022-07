Λάρισα

Λάρισα: νεαρός μαχαίρωσε τον πατέρα του μετά από καβγά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοκ στην Λάρισα για το αιματηρό περιστατικό μεταξύ πατέρα και γιου. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του 56χρονου.

(εικόνα αρχείου)

Σοκ έχει προκαλέσει στη Λάρισα η είδηση πως στο χωριό Χάλκη του Δήμου Κιλελέρ, ένας 18χρονος μαχαίρωσε τον πατέρα του μετά από λεκτική διαμάχη.

Το συμβάν, σύμφωνα με πληροφορίες, έγινε το βράδυ της Πέμπτης λίγο μετά τις 11.00, όταν ο 18χρονος μετά από καβγά με τον πατέρα του, τον μαχαίρωσε.

Ο πατέρας ηλικίας 56 ετών νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση με τραύματα στη κοιλιακή χώρα, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας.

Κατά δημοσιογραφικές πηγές, περίοικοι κάνουν λόγο για μία οικογένεια όπου δεν έλειπαν οι εντάσεις. Ο 18χρονος συνελήφθη για ενδοοικογενιακή βία, για νομοθεσία περί όπλων και για επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Πηγή: onlarissa.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Σκόπελος: Ακρωτηριάστηκε μωρό 1,5 έτους

Σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης από τον φίλο της μητέρας της - Τα στοιχεία του συλληφθέντα (εικόνες)

Ιπποκράτειο: Έδιωξαν έγκυο επειδή “έληγε η εφημερία” - Πέθανε το νεογέννητο