Φωτιά στην Λέσβο - Εντολή για εκκένωση οικισμού (εικόνες)

Η δασική πυρκαγιά πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές εναέριες και επίγειες δυνάμεις.

Δασική πυρκαγιά, που πήρε πολύ σύντομα μεγάλες διαστάσεις, εκδηλώθηκε στις 10 το πρωί στην περιοχή Ρογκάδα, μεταξύ της πολυσύχναστης παραλίας των Βατερών και του οικισμού Σταυρός.

Πυροσβεστικές δυνάμεις, μαζί με εθελοντές, επιχειρούν στην περιοχή, ενώ η φωτιά κρίνεται ιδιαίτερα σοβαρή από τις Αρχές της Πυροσβεστικής.

Στο σημείο επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Καστρί του δήμου Δυτικής Λέσβου. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 23, 2022

Συγκεκριμένα, στην περιοχή επιχειρούν ήδη από αέρος ένα ελικόπτερο Mi 8 και δύο PZL, ενώ δόθηκε εντολή για δύο Καναντέρ CL415 από Ελευσίνα και στα τρία Air-Tractors της Αγχιαλου. Παράλληλα, επιχειρούν επίγειες δυνάμεις, με οχήματα και πεζοπόρα τμήματα.

Λίγο πριν της 11, δόθηκε εντολή από την Πολιτική Προστασία για προληπτική εκκένωση του οικισμού των Βατερών.

?? Ενεργοποίηση 1??1??2??



?? Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Βατερά #Λέσβος, εκκενώστε τώρα προς #Πολίχνιτο



!? Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



Ακολουθήστε τις οδηγίες των Αρχών



Οδηγίες αυτοπροστασίας ?? https://t.co/162IAidIpY@pyrosvestiki — 112 Greece (@112Greece) July 23, 2022

Φωτογραφίες και βίντεο: lesvosnews.net

