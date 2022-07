Χαλκιδική

Χαλκιδική: Νεκρή λουόμενη στα Ψακούδια

Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε από την παραλία η γυναίκα.

Μια 75χρονη γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της χθες το μεσημέρι, από την παραλία στην περιοχή Ψακούδια Χαλκιδικής.

Η άτυχη γυναίκα διεκομίσθη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του θανάτου της 75χρονης διενεργεί το Β' Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης.

