Πρέβεζα

Πρέβεζα: Φωτιά στη Βρυσούλα (εικόνες)

Φωτιά εκδηλώθηκε στο χωριό Βρυσούλα, στο Λούρο, σε ελαιώνα δίπλα στο χωριό.

Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε στις 16:00 στην περιοχή της Βρυσούλας στο Λούρο της Πρέβεζας.

Η φωτιά, σύμφωνα με πληροφορίες, ξέσπασε σε ελαιώνα της περιοχής και βρίσκεται δίπλα στον οικισμό.

Μάχη με τις φλόγες έδωσαν επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ από αέρος συνέδραμαν δύο αεροπλάνα τύπου PZL.

Στο σημείο πνέουν δυνατοί άνεμοι και αυτό έκανε δύσκολο το έργο της κατάσβεσης.

Εικόνες: pamepreveza.gr