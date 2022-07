Μαγνησία

Ηλεκτροπληξία -Βόλος: νεκρός 47χρονος που κεραυνοβολήθηκε από το ρεύμα

Ο άτυχος άνδρας «έδωσε μάχη» για να κρατηθεί στην ζωή, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Πως συνέβη η τραγωδία.

Απεβίωσε στις 15:00 της Παρασκευής, στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου ήταν διασωληνωμένος, ο 47χρονος από τη Γεωργία, που λίγες ώρες νωρίτερα, ενώ εργαζόταν στην κατασκευή θερμοκηπίου, μεταξύ Αϊδινίου και Κροκίου, έπαθε ηλεκτροπληξία όταν σωλήνας που κρατούσε ήρθε σε επαφή με καλώδιο της ΔΕΗ, με αποτέλεσμα να υποστεί ηλεκτροπληξία και να μεταφερθεί στο Νοσοκομείο με σοβαρότατα εγκαύματα σε μεγάλο μέρος του σώματός του.

Ο άτυχος άνδρας, που ήταν άγαμος και κάτοικος – εν ζωή – Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, εργαζόταν για λογαριασμό τεχνικής εταιρίας, που ανέλαβε έργο κατασκευής θερμοκηπίων στην περιοχή, Στις 09.30 το πρωί, ενώ βρισκόταν στην κορυφή της κατασκευής, σε ύψος περίπου 5 μέτρων, κρατούσε έναν μεταλλικό σωλήνα, που ακούμπησε σε καλώδιο της ΔΕΗ, με αποτέλεσμα να κεραυνοβοληθεί.

Άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο, ο 47χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Βόλου, με εγκαύματα σε μεγάλη έκτασή του σώματός του διασωληνώθηκε και το μεσημέρι έχασε τη «μάχη» για τη ζωή.

Σύμφωνα με πληροφορίες η τεχνική εταιρία στην οποία εργαζόταν ανέλαβε τις διαδικασίες, γιατί ο άτυχος 47χρονος δεν είχε συγγενείς.

Πηγή: magnesianews.gr

