Αργολίδα

Τολό: Έκρηξη και φωτιά σε σκάφος (εικόνες)

Έκρηξη σημειώθηκε σε σκάφος έξω από το λιμάνι του Τολού, προκαλώντας πανικό.

Δύο άτομα τραυματίστηκαν από την έκρηξη που σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου έξω από το λιμάνι του Τολού.

Η έκρηξη, σημειώθηκε, από άγνωστες αιτίες, όταν το σκάφος περίπου 7 μέτρων είχε μόλις αποπλεύσει από το λιμάνι του Τολού.

Σε αυτό επέβαιναν τέσσερα άτομα, οικογένεια από το Άργος.

Λόγω της έκρηξης το σκάφος τυλίχθηκε στις φλόγες, με αποτέλεσμα οι επιβαίνοντες να πέσουν στη θάλασσα για να σωθούν.

Στο σημείο έσπευσαν παραπλέοντα σκάφη που περισυνέλεξαν τους επιβάτες του σκάφους και τους μετέφεραν στην ακτή, ενώ το σκάφος συνέχισε να καίγεται.

Στο σημείο έσπευσαν το Λιμενικό, η πυροσβεστική και η αστυνομία, ενώ το ΕΚΑΒ Αργολίδας μετέφερε στο νοσοκομείο δυο 29χρονες γυναίκες τραυματίες με εγκαύματα.

Πηγή, βίντεο: argolikeseidhseis.gr

