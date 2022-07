Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Γιος σκότωσε την μητέρα του

Σοκ στη Θεσσαλονίκη από την δολοφονία της γυναίκας. Τι αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες.



Σοκ στη Θεσσαλονίκη από την δολοφονία μίας γυναίκα στην περιοχή του Ξηροχωρίου.

Η γυναίκα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της χθες το πρωί.

Ως πρώτος ύποπτος προσήχθη ο 59χρονος γιος της. Τελικά ομολόγησε την πράξη του στους αστυνομικούς και συνελήφθη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, η 84χρονη γυναίκα που έμενε μαζί με τον γιο της, αντιμετώπιζε κινητικά προβλήματα και προβλήματα όρασης.

Η ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ο γιος αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα.

