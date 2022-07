Αρκαδία

Φωτιά στο Άστρος Κυνουρίας (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο σημείο έχουν σπεύσει πέντε οχήματα, 12 πυροσβέστες και 1 αεροσκάφος.



Σύμφωνα με την πυροσβεστική η φωτιά καίει σε υπαίθριο χώρο μακριά από δασικές εκτάσεις.

Η πυρκαγιά καίει σε χώρο με ανακυκλώσιμα υλικά και στο σημείο έχουν σπεύσει πέντε οχήματα, 12 πυροσβέστες και 1 αεροσκάφος.

Μέχρι στιγμής δεν εκτιμάται πως το πύρινο μέτωπο εμπνέει ανησυχία.

πηγή: astrosnews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ταυτότητα και δίπλωμα ψηφιακά στο κινητό, μέσω “Gov.gr Wallet”

Σέριφος: Φοιτητής πέθανε ξαφνικά στην παραλία

ΕΛΑΣ - Τσαπατάκης: Μήνυμα για τον σεβασμό απέναντι στα άτομα με αναπηρία (βίντεο)