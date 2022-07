Κυκλάδες

Σέριφος: Νεαρή κατήγγειλε ότι την βίασαν δύο άνδρες σε παραλία

Σοκ έχει προκληθεί στη Σέριφο μετά την καταγγελία μιας 23χρονης ότι έπεσε θύμα βιασμού σε παραλία. Τι είπε στους αστυνομικούς.

Σοκ έχει προκαλέσει στην Σέριφο η καταγγελία μιας 23χρονης ότι έπεσε θύμα βιασμού από δύο άνδρες σε παραλία του νησιού.

Όπως κατήγγειλε το θύμα στην Αστυνομία, όλα συνέβησαν το ξημέρωμα της 25ης Ιουλίου μεταξύ 04:00- 04:30. Όπως υποστηρίζει η κοπέλα διασκέδαζε στην παραλία Λιβάδι. Ξαφνικά και χωρίς να θυμάται κάτω από ποιες συνθήκες, όπως είπε στους αστυνομικούς, οι δυο άνδρες την αρπάξαν χωρίς τη θέληση της και την οδήγησαν στην παραλία Αυλόμωνας.

Σύμφωνα με την καταγγελία της, όπως αναφέρει το protothema.gr, οι δυο άνδρες ασιατικής καταγωγής, κατά την εκτίμησή της πρόκειται είτε για Πακιστανούς, είτε για υπηκόους Μπαγκλαντές, την πέταξαν στην άμμο, ο ένας έπεσε πάνω της κρατώντας της τα χέρια την ίδια ώρα που ο δεύτερος, την ανάγκασε σε στοματικό σεξ και παρά φύσει συνουσία και βιασμό. Στην συνέχεια, όπως ανέφερε η ίδια, την παράτησαν λιπόθυμη και εξαφανίστηκαν.

Η κοπέλα μόλις συνήλθε μετέβη στην Αστυνομία και κατήγγειλε το περιστατικό, με τις Αρχές να έχουν ξεκινήσει έρευνες.

