Σαμοθράκη: Επεισόδια με αναρχικούς (εικόνες)

Πανικός στην Σαμοθράκη. Έκαψαν με μολότοφ περιπολικό του Λιμενικού.



Επεισόδια προκάλεσε ομάδα νεαρών αναρχικών στην Σαμοθράκη την Παρασκευή καίγοντας μάλιστα με βόμβα μολότοφ ένα περιπολικό του Λιμενικού.

Όπως αναφέρει το e-evros, όλα ξεκίνησαν όταν περίπου 300 άτομα συγκεντρώθηκαν στο νησί και διαμαρτυρήθηκαν με πορεία γιατί απαγορεύθηκε η διεξαγωγή φεστιβάλ, μετά από διαμαρτυρία κατοίκων.

Στην πορεία διαμαρτυρίας μπροστά στο Λιμενικό κάποια άτομα έσπασαν το τζαμί περιπολικού και πέταξαν μέσα μολότοφ προκαλώντας πυρκαγιά που έσβησε η Πυροσβεστική η οποία βρισκόταν στο σημείο.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες η κατάσταση στο νησί ήταν τεταμένη και κλήθηκε από την Αλεξανδρούπολη ομάδα της ΟΠΚΕ ώστε να εκτονωθεί η ένταση.

Πηγή: e-evros.gr, evros-news.gr

