Σέρρες: Μετέφερε παράνομα μετανάστες κρυμμένους και στο πορτμπαγκάζ

Ανάμεσα στους μετανάστες που μετέφερε ήταν και αρκετοί ανήλικοι.

Ένας αλλοδαπός συνελήφθη χθες τα ξημερώματα σε περιοχή των Σερρών, από αστυνομικούς του τμήματος Βισαλτίας, καθώς σε έλεγχο, που έγινε στο αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε χωρίς άδεια οδήγησης, διαπιστώθηκε να μεταφέρει συνολικά οχτώ αλλοδαπούς, με σκοπό τη μη νόμιμη μεταφορά τους προς το εσωτερικό της χώρας, έναντι χρηματικής αμοιβής.

Από τους οκτώ επιβάτες οι τρεις ήταν ανήλικοι. Μάλιστα οι πέντε μετανάστες βρίσκονταν στο χώρο επιβατών του οχήματος και οι υπόλοιποι τρεις ήταν κρυμμένοι στον χώρο των αποσκευών.

Για το όχημα είχε δηλωθεί κλοπή την 27 Ιουλίου 2022 στο Τμήμα Ασφάλειας Νέας Ιωνίας.

Προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Σερρών.

