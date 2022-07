Χανιά

Βιασμός ΑμεΑ στα Χανιά: Παραπομπή σε δίκη των ιερέων προτείνει η Εισαγγελέας

Οι πέντε κατηγορούμενοι για την υπόθεση κακοποίησης και κατ’ επανάληψη βιασμού 19χρονου με νοητική υστέρηση. Το "βαρύ" κατηγορητήριο



Την παραπομπή στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο των πέντε κατηγορούμενων για την υπόθεση της απάνθρωπης κακοποίησης και των κατ’ επανάληψη βιασμών σε βάρος ενός νέου παιδιού, που πάσχει από μέτρια νοητική στέρηση, προτείνει στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Χανίων, η Εισαγγελέας που έχει αναλάβει την υπόθεση.

Παράλληλα, η Εισαγγελέας ζητά να συνεχιστεί η προσωρινή κράτηση τριών εκ των πέντε κατηγορούμενων, αλλά και τη διατήρηση των περιοριστικών όρων για τους άλλους δύο, ένας εκ των οποίων είναι ο πατέρας του 20χρονου σήμερα Γιάννη.

Έχουν ήδη προφυλακιστεί ένας ιερέας -θείος του παιδιού- και ένας φίλος του πατέρα του Γιάννη.

Το «βαρύ» κατηγορητήριο

Ο 67χρονος φίλος του πατέρα του Γιάννη, έχει προφυλακιστεί και κατηγορείται για τις πράξεις του βιασμού με σωματική βία εις βάρος ανήλικου και μετέπειτα ανήλικου κατ’ εξακολούθηση και της διακεκριμένης περίπτωσης βιασμού, τελεσθείσα από δύο ή περισσότερους που ενεργούσαν από κοινού, κατ’ εξακολούθηση.



Επίσης, της τέλεσης γενετήσιων πράξεων με ανήλικο που είχε συμπληρώσει τα 14 όχι όμως τα 15 χρόνια, κατ’ εξακολούθηση και τέλος, της παράνομης κατακράτησης, πράξεις οι οποίες φέρονται ως τελεσθείεσες στη Γλώσσα και στον Ταυρωνίτη του Δήμου Πλατανιά στην Π.Ε. Χανίων, κατά το χρονικό διάστημα από το 2017 – 2021.

Ο δεύτερος κατηγορούμενος είναι ο πατέρας του Γιάννη, ο οποίος αντιμετωπίζει τις κατηγορίες της συνεργίας σε βιασμό με σωματική βία, εις βάρος ανηλίκου και μετέπειτα ενηλίκου κατ’ εξακολούθηση. Επίσης της συνεργασίας σε τέλεση γενετήσιων πράξεων με ανήλικο που είχε συμπληρώσει τα 14 όχι όμως τα 15 χρόνια κατ’ εξακολούθηση, της έκθεσης προσώπου που ο δράστης το είχε υπό την προστασία του και που είχε υποχρέωση να το διατρέφει και να το περιθάλπτει, κατ’ εξακολούθηση, της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης αδύναμων ατόμων κατ’ εξακολούθηση, τελεσθείσα σε βάρος ανηλίκου και μετέπειτα ενηλίκου, που βρισκόταν υπό την επιμέλεια και την προστασία του δράστη, βάση νόμου και πραγματικής κατάστασης, αλλά και που συνοικούσε με τον δράστη, στην συνιστάμενη, μεθοδευμένη πρόκληση αφενός μεν έντονου σωματικού πόνου και σωματικής εξάντλησης επικίνδυνης για την υγεία, αφετέρου δε, ψυχικού πόνου ικανού να επιφέρει σοβαρή ψυχική βλάβη μέσω της παρατεταμένης απομόνωσης του θύματος.



Ο πατέρας του 20χρονου, κατηγορείται ακόμα για την παράνομη κατακράτηση κατ’ εξακολούθηση, της παράνομης βίας σε βάρος ανηλίκου και μετέπειτα ενηλίκου, που δεν μπορούσε να υπερασπιστεί τον εαυτό του, ο οποίος βρισκόταν υπό την προστασία του δράστη, αλλά και της απειλής, πράξεις που φέρονται να τελέστηκαν στο χωριό Γλώσσα το διάστημα 2009 – 2021.

Ο τρίτος κατηγορούμενος που είναι ιερέας, δάσκαλος και θείος του Γιάννη – αδελφός του πατέρα του- και έχει επίσης προφυλακιστεί αντιμετωπίζει τις κατηγορίες του βιασμού με σωματική βία και απειλές σοβαρού και άμεσου κινδύνου σωματικής ακεραιότητας ή ακόμα και ζωής, από κοινού από περισσότερους των δύο δραστών κατ’ εξακολούθηση, πράξεις, που φέρονται να τελέστηκαν στον Ταυρωνίτη του Δήμου Πλατανιά.



Ο τέταρτος κατηγορούμενος, επίσης ιερέας που έχει προφυλακιστεί αλλά και ο πέμπτος, αδερφός του ιερέα, αντιμετωπίζουν τις ίδιες κατηγορίες με τον τρίτο κατηγορούμενο.



Στην πρόταση της Εισαγγελέα περιγράφονται οι αλλεπάλληλες, φρικιαστικές και βάρβαρες ομαδικές επιθέσεις και διαδοχικοί βιασμοί που είχε υποστεί ο Γιάννης, που δεν είχε καμία δυνατότητα αντίστασης, ενώ δέχονταν απειλές κατά της ζωής του.

Να υπενθυμίσουμε ότι τον Ιούνιο του 2021, υπάλληλοι του Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι του Δήμου Πλατανιά, κατόπιν εμπιστευτικών πληροφοριών πραγματοποίησαν έρευνα για τις συνθήκες διαβίωσης του Γιάννη, το πόρισμα της οποίας απέστειλαν στην Εισαγγελία για τα περαιτέρω.

