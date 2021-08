Χανιά

Κακοποίηση ΑμεΑ στα Χανιά: δύο ιερωμένοι στο “μικροσκόπιο” για βιασμό

Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση κακοποίησης του 19χρονού αγοριού με νοητική υστέρηση στα Χανιά.

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για την βάναυση κακοποίηση ενός αγοριού με νοητική υστέρηση σε χωριό του δήμου Πλατανιά.

Στα τέλη Ιουλίου προφυλακίστηκαν ο πατέρας του 19χρονου και ο φίλος του που κατηγορούνται για την υπόθεση. Τα δυο άτομα προφυλακίστηκαν με την σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, μετά από διαδικασία που διήρκησε πάνω από 8 ώρες. Αμφότεροι δήλωσαν αθώοι όμως οι ισχυρισμοί τους δεν έπεισαν ανακριτή και εισαγγελέα.

Οι έρευνες όμως προχώρησαν και σύμφωνα με πληροφορίες, από τα στοιχεία που συνέλεξαν οι αρχές, θα χρειαστεί να κληθούν για κατάθεση άλλα τρία άτομα, μεταξύ αυτών και δύο ιερωμένοι.

Τα συγκεκριμένα άτομα θα κληθούν να εξεταστούν για το ενδεχόμενο να έχουν τελέσει το αδίκημα του βιασμού σε βάρος του 19χρονου. Μάλιστα, από τις έρευνες της Αστυνομίας έχει βρεθεί και ο χώρος που φαίνεται ότι έγιναν οι πράξεις αυτές.

Ο φάκελος της υπόθεσης έχει ήδη δοθεί στις αρμόδιες δικαστικές Αρχές, οι οποίες τις επόμενες ημέρες θα καλέσουν σε εξέταση τους εμπλεκομένους για να αποφασίσουν αν θα απαγγελθούν κατηγορίες ή όχι.

