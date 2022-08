Κιλκίς

Κιλκίς: Φονική ληστεία

Ομάδα αλλοδαπών χτύπησε μέχρι θανάτου Πακιστανούς για να τους αποσπάσει λίγα ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο.

Φονική ληστεία με έναν νεκρό και δύο τραυματίες, όλοι υπήκοοι Πακιστάν, σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, σε αγροτική περιοχή του Πολυκάστρου Κιλκίς, με την αστυνομία να έχει προχωρήσει ήδη σε τέσσερις συλλήψεις αλλοδαπών για εμπλοκή στο συμβάν.

Πρόκειται για τρεις άνδρες από το Αφγανιστάν κι έναν από τη Συρία (αντιστοίχως 20, 23, 36 και 18 ετών), σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγούνται στον εισαγγελέα πρωτοδικών Κιλκίς.

Σύμφωνα με την αστυνομία, τετραμελής ομάδα Πακιστανών που κινούνταν με τα πόδια στην περιοχή του Μικρόκαστρου δέχθηκε επίθεση με ξύλινα ρόπαλα και χρήση σωματικής βίας από ομάδα τουλάχιστον δέκα ατόμων. Αφού αφαίρεσαν 200 ευρώ κι ένα κινητό τηλέφωνο, οι δράστες εξαφανίστηκαν, αφήνοντας τα θύματά τους αιμόφυρτα στο σημείο.

Οι νεαροί Πακιστανοί διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς όπου ένας εξ αυτών - ηλικίας 23 ετών - υπέκυψε στα τραύματά του, ενώ άλλοι δύο νοσηλεύονται με τραύματα, εκτός κινδύνου.

Αστυνομικοί του Τμήματος Παιονίας ξεκίνησαν άμεσα αστυνομικές αναζητήσεις που οδήγησαν στη σύλληψη των τεσσάρων αλλοδαπών. Κατά πληροφορίες, αναγνωρίστηκαν από τους παθόντες, ενώ από το σημείο της επίθεσης κατασχέθηκαν έντεκα αυτοσχέδια ξύλινα ρόπαλα.

Όπως προκύπτει από αστυνομικές πηγές, το κίνητρο των δραστών φαίνεται να ήταν η ληστεία. Από την αστυνομία συνεχίζονται οι έρευνες για την ταυτοποίηση και των υπολοίπων δραστών, ενώ, μέχρι στιγμής, δεν έχει διευκρινιστεί εάν οι παθόντες κινούνταν στην περιοχή, αναζητώντας τρόπους να φύγουν από την Ελλάδα μέσω των βόρειων συνόρων.

