Φωτιά στην Κόνιτσα: ο φλεγόμενος Αμάραντος μέσα από τα ελικόπτερα (βίντεο)

Μαίνεται η πυρκαγιά στο πευκοδάσος της Κόνιτσας, στον Αμάραντο. Σύσσωμο το χωριό στην τιτάνια μάχη της πυρόσβεσης.

Παρά τις συνεχείς ρίψεις νερού που έκαναν δύο ελικόπτερα το πύρινο μέτωπο δεν περιορίστηκε στον Αμάραντο Κόνιτσας.

Η φωτιά καίει δάσος πεύκης και είναι σε πλήρη εξέλιξη, χωρίς να απειλεί τον οικισμό αλλά ούτε και τα λουτρά.

Από την πρώτη στιγμή η κινητοποίηση που έγινε από την Πολιτική Προστασία και την Πυροσβεστική ήταν μεγάλη ενώ επί ποδός βρέθηκαν και οι κάτοικοι του χωριού, που το διάστημα αυτό έχει γεμίσει με την επιστροφή των αποδήμων.

«Είμαστε όλοι σε εγρήγορση και σε επαφή με την Πολιτική Προστασία και την Πυροσβεστική. Παρακολουθούμε την φωτιά και ελπίζουμε να μείνει εκεί. Ήδη η εικόνα είναι πολύ στενάχωρη καθώς καταστρέφεται δάσος» ανέφερε στο Epiruspost η Πρόεδρος του Αμαράντου Δήμητρα Κατή, από τους πολύ δραστήριους ανθρώπους της αυτοδιοίκησης.

Τα δύο ελικόπτερα θα ξεκινήσουν νωρίς το πρωί την επιχείρηση κατάσβεσης ενώ έχει ζητηθεί και η συνδρομή του Έρικσον που μπορεί να προσεγγίσει καλύτερα το μέτωπο σε τέτοιες περιπτώσεις.

Παράλληλα έχουν κινηθεί ερπιστριοφόρα μηχανήματα για να δημιουργήσουν προσβάσεις για τα οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Στο σημείο βρίσκονται και δύο ομάδες δασοκομάντος της ΕΜΟΔΕ.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής θα παραμείνουν καθ’όλη την διάρκεια της νύχτας.

Αυτό που γεννά πολλά ερωτήματα είναι η αιτία που προκάλεσε την φωτιά. Σύμφωνα με όλες τις μαρτυρίες ξεκίνησε σε σημείο πολύ κοντά σε αυτό που είχε καεί το 2007 και επεκτάθηκε γρήγορα σε μία ημέρα όπου δεν επικρατούσαν υψηλές θερμοκρασίες, δεν είχε ανέμους ενώ έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο του κεραυνού καθώς δεν υπήρχε ούτε σύννεφο στον ορίζοντα!

