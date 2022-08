Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε ανήλικους για παράνομη μεταφορά μεταναστών

Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι και ένας 34χρονος για παράνομη μεταφορά και διευκόλυνση μεταναστών.



Δύο ανήλικοι αλλοδαποί, ηλικίας 17 και 16 ετών, αντίστοιχα, καθώς και 34χρονος ημεδαπός συνελήφθησαν από την αστυνομία για παράνομη μεταφορά και διευκόλυνση μεταναστών.

Συγκεκριμένα, αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, συνέλαβαν, στην ευρύτερη περιοχή του Γαλλικού Ποταμού, έναν 34χρονο ημεδαπό, οδηγό αυτοκινήτου και τον 17χρονο αλλοδαπό συνοδηγό του, όταν -σύμφωνα με την αστυνομία- στο όχημα εντοπίστηκαν πέντε αλλοδαποί (ένας εκ των οποίων στο πορτ μπαγκάζ) που στερούνταν ταξιδιωτικών εγγράφων. Μάλιστα, ο 17χρονος επιχείρησε να διαφύγει πεζή, χωρίς επιτυχία.

Εν τω μεταξύ, σε άλλο περιστατικό, 16χρονος αλλοδαπός συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης με την κατηγορία ότι στο διαμέρισμα που διαμένει, στην περιοχή των Αμπελοκήπων, φιλοξενούσε πέντε αλλοδαπούς οι οποίοι τις προηγούμενες ημέρες εισήλθαν παράνομα στην ελληνική επικράτεια. Σύμφωνα με την αστυνομία, για τη φιλοξενία κατέβαλαν χρήματα στον 16χρονο.

Οι συλληφθέντες, με τις δικογραφίες που σχηματίσθηκαν σε βάρος τους από τα Τμήματα Διαχείρισης Μετανάστευσης Μυγδονίας και Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, θα οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

