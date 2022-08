Δωδεκανήσα

Κάρπαθος: Νεκρός περιπατητής στην Όλυμπο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τουρίστας που έκανε διακοπές στο νησί της Καρπάθου εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Χωρίς τις αισθήσεις του παρελήφθη από το ΕΚΑΒ ένας 71χρονος τουρίστας από την Ιταλία.

Η σύζυγος του Ιταλού ενημέρωσε τις Αρχές ότι ο σύζυγός της δεν αισθανόταν καλά, κατά τη διάρκεια της βόλτας τους στην Όλυμπο της Καρπάθου κι έμεινε πίσω.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες που επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό του και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τον παρέλαβε, ενώ τότε διαπιστώθηκε και ο θάνατός του.

Ειδήσεις σήμερα:

Τουρκία: Βουλευτής ξυλοκόπησε δημοσιογράφο on air (βίντεο)

Ζώδια: Οι προβλέψεις για τη Δευτέρα

ΑΑΔΕ: Πιτσαρία στην Αργυρούπολη δεν είχε κόψει 58200 αποδείξεις