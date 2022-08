Εύβοια

Χαλκίδα: Θρίλερ με νεκρή που βρέθηκε αιμόφυρτη στη μέση του δρόμου

Ποιο είναι το πιθανότερο σενάριο για τον θάνατο της άτυχης γυναίκας.

Θρίλερ με τη γυναίκα που βρέθηκε αιμόφυρτη στη μέση του δρόμου στη Χαλκίδα,.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για μία 72χρονη, η οποία κείτονταν νεκρή και αιμόφυρτη στη μέση του δρόμου έξω από την ΔΕΗ Χαλκίδας στη περιοχή Δύο Δέντρα.

Την άτυχη γυναίκα μετέφερε ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Χαλκίδας όπου διαπιστώθηκε απλά ο θάνατος της.

Ένα πιθανό σενάριο, σύμφωνα με κάποια ευρήματα, φέρεται να είναι ότι παρασύρθηκε και τραυματίστηκε από όχημα και ο/η οδηγός να την εγκατέλειψε.

Οι έρευνες της αστυνομίας ναι μεν βρίσκονται σε εξέλιξη αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κανένα αποτέλεσμα και το ερώτημα για τα αίτια του θανάτου της παραμένει αναπάντητο και ενώ έχουν περάσει αρκετές ώρες μετά το τραγικό συμβάν.

Πηγή: eviazoom.gr

