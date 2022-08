Ροδόπη

Ροδόπη: Δυο πνιγμοί σε παραλίες μέσα σε λίγες ώρες

Δυο άντρες 35 και 51 ετών ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα, όπου είχαν πάει για να κολυμπήσουν.

Δυο άνθρωποι, ηλικίας 35 και 51 ετών, άφησαν την τελευταία τους πνοή, χθες, σε παραλίες της Ροδόπης, την ώρα που κολυμπούσαν στη θάλασσα.

Ο 35χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στη θάλασσα, στην παραλία του Φαναρίου και μεταφέρθηκε στην ακτή, όπου τού παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ κλήθηκε αμέσως ασθενοφόρο. Ωστόσο, κατέληξε παρά τις προσπάθειες των διασωστών του ΕΚΑΒ και των λουόμενων.

Ο δεύτερος θάνατος καταγράφηκε στην παραλία Κρυονερίου, στη Μαρώνεια, όπου ένας 51χρονος ανασύρθηκε από τη θάλασσα χωρίς να έχει τις αισθήσεις του. Ο άτυχος άνδρας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προς διακομιδή στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο Κομοτηνής. Παρά τις προσπάθειες ανάνηψής του από το πλήρωμα του ασθενοφόρου και τους γιατρούς του νοσοκομείου, κατέληξε λίγη ώρα αργότερα.

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης, που διενεργεί την προανάκριση, ζήτησε τη διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής από την ιατροδικαστική υπηρεσία Θράκης.

