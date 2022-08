Μεσσηνία

Μεσσήνη: επίθεση με χημικό υγρό σε 49χρονη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο δράστης επιχείρησε αρχικά να ακινητοποιήσει τη γυναίκα με πανί εμποτισμένο με το χημικό υγρό. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας της.

Περίπου στις 4 τα ξημερώματα της Τετάρτης (10/08) στην περιοχή Ανάληψης η 49χρονη γυναίκα πήγαινε στη δουλειά και όταν έφτασε στο σημείο επιχείρησε να ανοίξει την πόρτα της επιχείρησης που εργάζεται.

Τότε δέχθηκε επίσης από άγνωστο άνδρα με καλυμμένα χαρακτηριστικά. Ο δράστης επιχείρησε αρχικά να ακινητοποιήσει τη γυναίκα με πανί εμποτισμένο με το χημικό υγρό και στη συνεχεία της έριξε υγρό και στο πρόσωπο. Αφού δεν κατάφερε να την ακινητοποιήσει εν τέλει τράπηκε σε φυγή.

Η γυναίκα νοσηλεύεται στην οφθαλμολογική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας, εκτός κινδύνου ζωής αλλά με σοβαρά εγκαύματα στην περιοχή του ματιού.

Την υπόθεση διερευνά η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Καλαμάτας με τις προσπάθειες για τον εντοπισμό του δράστη να συνεχίζονται.

πηγή: best-tv.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Γυναικοκτονία Περιστέρι: Αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 βίντεο της Νικολέτας με τον δολοφόνο της

Φωτιά στον Πύργο: Πυροσβεστικό περικυκλώθηκε από φλόγες (βίντεο)

Ανεμοστρόβιλος “σάρωσε” την Καλαμάτα (βίντεο)