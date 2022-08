Μαγνησία

Ενδοοικογενεική βία – Βόλος: Σε ασφαλές περιβάλλον η 26χρονη και το παιδί της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με παρέμβαση της υφυπουργού Εργασίας Κοινωνικών Υποθέσεων βρέθηκε η λύση για τη γυναίκα που απειλήθηκε με κατσαβίδι από τον άνδρα της.

Της Κατερίνας Χαραλαμπάκου

«Θα γράψετε κάτι χειρότερο για μένα από αυτό, το θάνατο μου».

Ήταν αυτή η φράση αλλά και ο φόβος, η αγωνία της 26χρονης που κινητοποίησε τις Αρχές και πλέον φιλοξενείται σε ασφαλές περιβάλλον. Έπειτα από πρωτοβουλία της υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Μαρίας Συρεγγέλα ,η οποία επικοινώνησε μαζί της η νεαρή μητέρα μεταφέρθηκε χθες βράδυ μαζί με το παιδί της σε ένα κατάλυμα και πλέον νιώθει πιο ήρεμη.

«Μίλησα μαζί της, την απομακρύναμε και παιδί», δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο Μαρία Συρεγγέλα.

Η 26χρονη, μητέρα ενός 5χρόνου παιδιού ξέσπασε χθες στο άκουσμα της απόφασης του δικαστηρίου στο Βόλο, ότι ο σύντροφός της που κατηγορείται ότι την απείλησε με κατσαβίδι, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Σήμερα το πρωί βρήκε τη δύναμη και πήγε στον εισαγγελέα και πάλι, όπου κατέθεσε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων προκειμένου να εκδοθεί σχετική απαγορευτική απόφαση να μην την πλησιάζει.

Η δικηγόρος της 26χρονης, Ανθούλα Ανάσογλου, «η κοπέλα έχει και εργασία γνωστή, δεν είναι ότι αποκόβουμε από τα πάντα και πάω σε μια δομή. Έχει εργασία, το παιδί πρέπει να βγει, δεν μπορεί να είναι κλεισμένο σε μια δομή, τρομοκρατημένο και εξάλλου το σπίτι της Κωνσταντίνας είναι το πατρικό της σπίτι, δεν μπορεί να εγκαταλείψει ένα σπίτι και ο δράστης να κυκλοφορεί ελεύθερος. Όφειλε η πολιτεία, υπήρχαν δικλείδες ώστε να τεθούν τα μέτρα που ορίζει ο κώδικας της ενδοοικογενειακής βίας».

Παράλληλα υπήρξε και παρέμβαση του Εισαγγελέα Υπηρεσίας Βόλου που έδωσε εντολή φρούρησης του σπιτιού της, μέχρι ο 36χρονος κατηγορούμενος να πάει να πάρει τα πράγματά του. Ο σύντροφος της, είχε συνεννοηθεί με τις αστυνομικές Αρχές να παραλάβει τα προσωπικά του αντικείμενα και τον σκύλο του χθες το απόγευμα, όμως δεν πήγε ποτέ στο σπίτι.

Η26χρονη έβγαλε τα πράγματα του πρώην συντρόφου της έξω από το σπίτι της, όμως φοβόταν να παραμείνει εκεί.

«Θα ετοιμάσω υλικό, θα ετοιμάσω μηνυτήρια αναφορά, θα δω κιόλας αν χωράει αναίρεση της υπόθεσης. Δεν είναι λογικό αυτό που ζητάμε από έναν άνθρωπο απλώς να φύγει. Το παιδί είναι 5 χρονών. Καταλαβαίνετε μετά από το σοκ που υπέστη που ο ίδιος ο πατέρας του χτυπούσε με μανία τη μητέρα του και φοβήθηκε γ αυτό. Το παιδί δεν μπορούμε να το τρομοκρατήσουμε. Δεν μπορούμε μόνο να σκεφτόμαστε κάναμε μια δομή», λέει στον ΑΝΤ1 η Ανθούλα Ανάσογλου.

Η Κωνσταντίνα μέχρι να σταθεί και πάλι στα πόδια της ενημερώθηκε για τις αρμόδιες υπηρεσίες και δομές που υπάρχουν προκειμένου να νιώθει ασφάλεια.

Περισσότερα από 2.000 τηλεφωνήματα δέχτηκε η γραμμή «SOS 15900» τους πρώτους 7 μήνες του 2022 για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Μόνο τους δύο μήνες του καλοκαιριού καταγράφηκε ρεκόρ τηλεφωνημάτων, με συνολικά 708 κλήσεις.

Ειδήσεις σήμερα:

Γυναικοκτονία Περιστέρι: Αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 βίντεο της Νικολέτας με τον δολοφόνο της

Φωτιά στον Πύργο: Πυροσβεστικό περικυκλώθηκε από φλόγες (βίντεο)

Νοθεία καυσίμων: “Καμπανάκι” από τους βενζινοπώλες Αττικής