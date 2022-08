Κεφάλλονια

Αργοστόλι: ξυλοδαρμός εφοριακών σε μαγαζί εστίασης

Πώς ξέσπασε το επεισόδιο και τι κατήγγειλαν οι εφοριακοί.



Άγριος ξυλοδαρμός δυο εφοριακών έλαβε χώρα στο Αργοστόλι, όταν οι εν λόγω υπάλληλοι επισκέφτηκαν ένα μαγαζί εστίασης στην πόλη της Κεφαλονιάς.

Οι εφοριακοί κάθισαν να φάνε και κατόπιν διαπίστωσαν ότι το κατάστημα δεν έκοβε όλες αποδείξεις στους πελάτες. Στη συνέχεια, πήγαν στον επιχειρηματία για να του ζητήσουν εξηγήσεις.

Όταν ανακοίνωσαν στον ιδιοκτήτη είτε ότι θα πληρώσει πρόστιμο είτε ότι το μαγαζί του θα κλείσει για μερικές ημέρες, ξέσπασε το επεισόδιο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, οι δυο εφοριακοί οδηγήθηκαν δια της βίας έξω από το κατάστημα εστίασης. Συγκεκριμένα, τους έσπρωξαν έξω από το μαγαζί, στον πεζόδρομο. Μάλιστα, με το σπρώξιμο έπεσε κάτω και τραυματίστηκε μια γυναίκα εφοριακός, η οποία διακομίστηκε στο νοσοκομείο και αργότερα έλαβε εξιτήριο.

Επί τόπου μετέβη η ΕΛ.ΑΣ, ενώ έγιναν και μηνύσεις. Στον επιχειρηματία επιβλήθηκε πρόστιμο και παράλληλα αποφασίστηκε να «σφραγιστεί» και το κατάστημα για έναν μήνα.

πηγή: ieidiseis.gr

