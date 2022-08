Φθιώτιδα

Εύβοια: αστυνομικός έπαθε έμφραγμα εν ώρα εργασίας

Θρήνος για τον αστυνομικό της ομάδας ΔΙΑΣ που πέθανε μετά από έμφραγμα που υπέστη εν ώρα εργασίας.

Αστυνομικός της Ομάδας ΔΙΑΣ Χαλκίδας έπαθε έμφραγμα εν ώρα εργασίας, το πρωί της Δευτέρας και κατέληξε στο νοσοκομείο την Τρίτη.

Ο άτυχος αστυνομικός, πατέρας δύο ανήλικων παιδιών, διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Χαλκίδας, συνοδεία των συναδέλφων του κι από κει στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθήνας.

Το πρωί της Τρίτης έγινε γνωστό ότι ο 46χρονος δεν τα κατάφερε. Η είδηση του χαμού του βύθισε στο πένθος την οικογένειά του και όλη τη Διεύθυνση Αστυνομίας Εύβοιας.

Ο 46χρονος είχε το βαθμό του Αρχιφύλακα και υπηρετούσε στην Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. του Τμήματος Άμεσης Δράσης Χαλκίδας.

Πηγή: lamiareport.gr

