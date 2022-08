Αρτα

Άρτα: Θρήνος στην κηδεία του 75χρονου που σκότωσε ο γαμπρός του

Ανείπωτος θρήνος στην κηδεία του άνδρα που δολοφονήθηκε από τον γαμπρό του. Το χρονικό του εγκλήματος.

Σε βαρύ κλίμα τελέστηκε στο Αστροχώρι Άρτας η νεκρώσιμος ακολουθία του 75χρονου που δολοφονήθηκε χθες από τον γαμπρό του.

Απαρηγόρητοι οι συγγενείς του 75χρονου, είπαν το τελευταίο αντίο, μέσα σε κλίμα βαθιάς θλίψης.

Τραγική φιγούρα η κόρη του, η πρώην σύζυγος του δράστη, δεν σταμάτησε να κλαίει με αναφιλητά, στεκόταν συνεχώς πλάι στη μητέρα της.

Σοκαρισμένες και τρομοκρατημένες παραμένουν οι δύο γυναίκες από τα όσα διαδραματίστηκαν εχθές το απόγευμα στο σπίτι τους.

Μάλιστα κατά τη διάρκεια της νεκρώσιμης ακολουθίας αστυνομικοί βρισκόταν έξω από την εκκλησία καθώς η 36χρονη γυναίκα φοβάται ακόμη για τη ζωή της καθώς όπως όλα δείχνουν στόχος του δράστη ήταν η ίδια.

Την ίδια ώρα, ο 29χρονος παραμένει άφαντος. Αστυνομικοί έχουν στήσει μπλόκα σε κομβικά σημεία γύρω από την περιοχή όπου εγκατέλειψε το όχημα διαφυγής και αυτό που τους προβληματίζει είναι πως ο δράστης είναι οπλισμένος καθώς στο αυτοκίνητο του δεν βρέθηκε το όπλο.

Όσοι τον γνωρίζουν μιλούν για έναν άνθρωπο βίαιο και σκληραγωγημένο που γνωρίζει καλά τα βουνά της περιοχής, ξέρει να επιβιώνει, μας έλεγαν, οι αρχές ωστόσο εκτιμούν πως δεν θα καταφέρει να κρυφτεί για πολύ στα δάση και θεωρούν πως είναι θέμα χρόνου η σύλληψη του.

Το χρονικό του εγκλήματος

Ο 29χρονος το απόγευμα της Πέμπτης πήγε στο πατρικό της πρώην συζύγου του καθώς λίγες μέρες πριν είχαν εκδοθεί συναινετικό διαζύγιο.

Ζήτησε να πάρει το δίχρονο παιδί τους. Ακολούθησε έντονη συζήτηση με την 36χρονη. Πάνω στον καβγά έβγαλε το όπλο –πιθανότατα περίστροφο- και πυροβόλησε εναντίον της αλλά αστόχησε.

Η μητέρα πήρε το δίχρονο παιδί και εισήλθαν μέσα στο σπίτι. Τότε ο 29χρονος πυροβόλησε τέσσερις φορές τον ηλικιωμένο πατέρα της ο οποίος θέλησε να προστατεύσει την κόρη του και το εγγόνι του.

Στη συνέχεια πήρε το αυτοκίνητο και κινήθηκε προς την ορεινή περιοχή, όπου και εικάζεται πως παραμένει.

