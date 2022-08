Αρτα

Έγκλημα στην Άρτα: Συνελήφθη ο 29χρονος που σκότωσε τον πεθερό του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εντοπίστηκε δύο μέρες μετά τη στυγερή δολοφονία του 75χρονου ο φερόμενος ως δράστης.

Στην περιοχή Δαφνούλα εντοπίστηκε ο 29χρονος που σκότωσε τον πεθερό του το απόγευμα της Πέμπτης.

Ο φερόμενος δράστης, σύμφωνα με πληροφορίες, πήρε τηλέφωνο την Αστυνομία στην Άρτα και είπε πως βρίσκεται στην Δαφνούλα Ευρυτανίας. Αμέσως στήθηκε επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του.

Ο νεαρός σκότωσε τον πεθερό του στην αυλή του σπιτιού του, όπου είχε βρει καταφύγιο η πρώην σύζυγός και το 2χρονο παιδί τους.

Το απόγευμα της Παρασκευής τελέστηκε, σε βαρύ κλίμα η κηδεία του 75χρονου, στην Άρτα.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

«Εντοπίστηκε πριν από λίγο και προσάγεται στην αρμόδια υπηρεσία 29χρονος ηπεδαπός για την υπόθεση ανθρωποκτονίας 75χρονου ημεδαπού που έλαβε χώρα απογευματινές ώρες την 11-08-2022 στην περιοχή της Άρτας. Θα ακολουθήσει αναλυτική ενημέρωση».

Το χρονικό του εγκλήματος

Ο 29χρονος το απόγευμα της Πέμπτης πήγε στο πατρικό της πρώην συζύγου του καθώς λίγες μέρες πριν είχαν εκδοθεί συναινετικό διαζύγιο.

Ζήτησε να πάρει το δίχρονο παιδί τους. Ακολούθησε έντονη συζήτηση με την 36χρονη. Πάνω στον καβγά έβγαλε το όπλο –πιθανότατα περίστροφο- και πυροβόλησε εναντίον της αλλά αστόχησε.

Η μητέρα πήρε το δίχρονο παιδί και εισήλθαν μέσα στο σπίτι. Τότε ο 29χρονος πυροβόλησε τέσσερις φορές τον ηλικιωμένο πατέρα της ο οποίος θέλησε να προστατεύσει την κόρη του και το εγγόνι του.

Στη συνέχεια πήρε το αυτοκίνητο και κινήθηκε προς την ορεινή περιοχή

Ειδήσεις σήμερα:

Δεκαπενταύγουστος - ΔΙΜΕΑ: έλεγχοι σε τρία μέτωπα

Σαλμάν Ρουσντί: διασωληνωμένος ο συγγραφέας, μετά την επίθεση με μαχαίρι (εικόνες)

Europa League - Ολυμπιακός: Η λίστα για τον Απόλλωνα Λεμεσού

.