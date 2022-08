Ηράκλειο

Ηράκλειο: Στη φυλακή για σεξουαλική επίθεση στην ανήλικη αδελφή της συντρόφου του

Σεξουαλική επίθεση έκανε ένας 39χρονος στην 15χρονη αδελφή της συντρόφου του, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στις φυλακές.

Για απόπειρα βιασμού της 15χρονης αδελφής της συντρόφου του κατηγορείται ένας 39χρονος, πακιστανικής καταγωγής.

Ο 39χρονος διέμενε μαζί με την 24χρονη σύντροφό του στην Αμμουδάρα, στο Ηράκλειο. Μαζί με το ζευγάρι έμεναν τα τρία ανήλικα παιδιά της 24χρονης και η 15χρονη αδερφή της. Η 24χρονη φαίνεται να έφυγε από το σπίτι για λίγες ημέρες, αφήνοντας τον σύντροφό της μαζί με τα παιδιά και την αδερφή της.

Το βράδυ της Δευτέρας 8 Αυγούστου, ο 39χρονος πρότεινε στην ανήλικη να πάνε μια βόλτα με το αυτοκίνητο, όπου και προσπάθησε να την κακοποιήσει σεξουαλικά. Η ανήλικη κοπέλα φώναξε για βοήθεια καταφέρνοντας να τον αποφύγει.

Η αστυνομία συνέλαβε τον 39χρονο, ο οποίος αφού οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και στην ανακρίτρια πήρε το δρόμο για τη φυλακή.

Πηγή: neakriti.gr

