Γρεβενά: Ανήλικη καταγγέλει βιασμό από 28χρονο

Τι κατήγγειλε η 15χρονη στην αστυνομία.

Στη σύλληψη ενός ενήλικα άνδρα προχώρησε η Αστυνομία Γρεβενών μετά την καταγγελία για βιασμό ανήλικης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό έγινε πριν από τρεις ημέρες, ενώ ο φερόμενος ως δράστης αναμένεται μετά την σύλληψή του να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Γρεβενών.

Συγκεκριμένα, μια 15χρονη κατήγγειλε ότι ξημερώματα του Δεκαπενταύγουστου βιάστηκε από έναν 28χρονο.

πηγή: ΕΡΤ Κοζάνης

