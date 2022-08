Ηλεία

Ηλεία: φορτηγό παρέσυρε και συνέθλιψε ηλικιωμένη (εικόνες)

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται η ηλικιωμένη που παρασύρθηκε από το φορτηγό.

Τροχαίο ατύχημα συνέβη στον Πύργο Ηλείας, με θύμα μία ηλικιωμένη που παλεύει για τη ζωή της.

Πιο συγκεκριμένα, η ηλικιωμένη γυναίκα τραυματίστηκε πάρα πολύ σοβαρά, όταν παρασύρθηκε από βαρύ φορτηγό στην οδό Γυμνασιάρχου Δούκα, έξω από το 1ο Γυμνάσιο στον Πύργο.

Το ατύχημα έγινε, όταν οδηγός φορτηγού τροφοδοσίας σούπερ μάρκετ είχε σταματήσει πίσω από το κατάστημα και περίμενε τη σειρά του για να σταθμεύσει. Η ηλικιωμένη επιχείρησε να διασχίσει το δρόμο ακριβώς μπροστά από το φορτηγό και καθώς ο οδηγός δεν είχε οπτική επαφή, έκανε μία μανούβρα και παρέσυρε την ηλικιωμένη, ενώ της συνέθλιψε και τα κάτω άκρα με το βαρύ όχημα.

Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και αστυνομικοί του Τ.Τ. Πύργου.

Η ηλικιωμένη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου οι γιατροί προσπαθούν να την κρατήσουν στη ζωή.

Πηγή: ilialive.gr

