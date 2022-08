Χαλκιδική

Νέα Ποτίδαια: ανασύρθηκε νεκρή από την θάλασσα

Η γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της. Τι ακριβώς συνέβη.

(εικόνα αρχείου)

Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε το μεσημέρι μια 70χρονη, στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Νέας Ποτίδαιας Χαλκιδικής.

Η γυναίκα διακομίστηκε από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Νέων Μουδανιών, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Από το Β’ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.

