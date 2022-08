Εύβοια

Βοιωτία: Κουκουλοφόροι χτύπησαν ηλικιωμένο ζευγάρι και άρπαξαν 30000 ευρώ

Εφιαλτική νύχτα έζησε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι τα ξημερώματα στον Ορχομενό Βοιωτίας, όταν λίγο μετά τις δυο ξύπνησαν με τρεις κουκουλοφόρους πάνω από τα κεφάλια τους.



«Μπούκαραν» τη νύχτα στο σπίτι, τους έβαλαν κουκούλες στο κεφάλι, τους χτύπησαν στο πρόσωπο και τους πήραν όλες τις οικονομίες τους.

Οι ληστές απείλησαν τον παππού και τη γιαγιά με ένα κατσαβίδι λέγοντας ότι θα σας σκοτώσουμε αν δεν μας πείτε που έχετε τα λεφτά.

Μάλιστα σύμφωνα με το ρεπορτάζ τους έβαλαν στο κεφάλι κουκούλες και τους χτυπούσαν στο πρόσωπο για να μαρτυρήσουν που ειναι τα χρήματα.

Τελικά οι τρεις ληστές φέρεται να άρπαξαν το μεγάλο χρηματικό των 30.000€ περίπου και εξαφανίστηκαν. Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό τους.

«Τρέμουμε όταν ακούμε κάποιον θόρυβο τη νύχτα. Έχουμε βάλει κάγκελα σε πόρτες και παράθυρα. Όμως και πάλι δεν νιώθουμε ασφαλείς. Είναι αδίστακτοι εάν δεν τους έλεγαν που είχαν το κομπόδεμα θα τους σκότωναν. Είναι δυνατόν να δουλεύεις μια ζωή και να έρχονται μια νύχτα να σε σκοτώσουν και να σου παίρνουν ότι όλες τις οικονομίες σου; », ειπε ένας από τους γείτονες του άτυχου ζευγαριού.

