Τροχαίο - Βόλος: οδηγός έχασε τον έλεγχο και μπήκε στο αντίθετο ρέυμα

Ουρές χιλιομέτρων σχηματίστηκαν στον παραλιακό δρόμο. Πως συνέβη το τροχαίο.

Επιστροφή μετ' εμποδίων των εκδρομέων από τα θέρετρα του Πηλίου στον Βόλο εξαιτίας τροχαίου ατυχήματος στο ύψος της Παιδόπολης Αγριάς. Από το απόγευμα έχουν σχηματισθεί ουρές ακινητοποιημένων αυτοκινήτων που φτάνουν μέχρι και την Κορώπη, ενώ έχει παραλύσει και όλο το οδικό δίκτυο της Αγριάς σε όλες τις εξόδους προς τον Βόλο.

Το τροχαίο συνέβη λίγο πριν τις 6, όταν ο οδηγός αυτοκινήτου που κατευθυνόταν προς τον Βόλο έχασε τον έλεγχο του οχήματος και έπεσε πάνω σε άλλο αυτοκίνητο που εκινείτο στο αντίθετο ρεύμα και είχε σαν αποτέλεσμα τον τραυματισμό του ενός οδηγού που μεταφέρθηκε στο "Αχιλλοπούλειο" Νοσοκομείο.

Ο δρόμος έκλεισε μέχρις ότου φθάσει η Τροχαία Βόλου και να μεριμνήσει ώστε να ανοίξει τουλάχιστον ένα ρεύμα κυκλοφορίας. Σημειώνεται ότι δεύτερη οδός διεξόδου δεν υπάρχει προς το παραλιακό Πήλιο, πέραν του στενού δρόμου Βόλου-Καλών Νερών -Νεοχωρίου. ΟΠι καθυστερήσεις ξεπερνούν τις 2 ώρες για να διανύσει αυτή την ώρα ένας οδηγός μία απόσταση μικρότερη των 5 χιλιομέτρων.

