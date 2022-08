Εύβοια

Χαροπαλεύει τουρίστρια που έπεσε απο μπαλκόνι για να αποφύγει βιασμό

Πως ξέφυγε από τα χέρια του φερόμενου ως δράστη η 23χρονη και έπεσε στο κενό.

Στο κενό από μπαλκόνι ξενοδοχείου στην Ερέτρια έπεσε μια 23χρονη Γαλλίδα τουρίστρια η οποία δίνει μάχη για την ζωή της προσπαθώντας να αποφύγει τον βιασμό της.

Η 23χρονη διασκέδαζε με φίλους σε εκδήλωση σε ξενοδοχείο της Ερέτριας στην Εύβοια όταν ένας ομοεθνής της ο οποίος εργάζεται ως ανιματέρ στο εν λόγω ξενοδοχείο, προσφέρθηκε να τη βοηθήσει, όταν εκείνη ζαλίστηκε μετά από κατανάλωση ποσότητας αλκοόλ και την οδήγησε στο δωμάτιο όπου διέμενε εκείνος στο ίδιο ξενοδοχείο και προσπάθησε να τη βιάσει.

Η κοπέλα έφερε σθεναρή αντίσταση σύμφωνα με τις πληροφορίες ενώ έβαλε τις φωνές καλώντας σε βοήθεια. Εργαζόμενος του ίδιου ξενοδοχείου βρισκόταν κοντά στο δωμάτιο και όταν άκουσε τις φωνές έσπασε την πόρτα και μπήκε μέσα ενώ η νεαρή κοπέλα απελευθερώθηκε από τα χέρια του ανιματέρ και βγαίνοντας στο μπαλκόνι πήδηξε στο κενό ενώ βρισκόταν σε σύγχυση .

Αποτέλεσμα της πτώσης ήταν η 23χρονη να τραυματιστεί ενώ άμεσα μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χαλκίδας σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο ανιματέρ συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Χαλκίδας ενώ ήδη έχουν ενημερωθεί οι γαλλικές αρχές για το περιστατικό.

