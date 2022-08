Ρεθύμνου

Ρέθυμνο - επίθεση σε τουρίστες: Παρέμβαση Ντογιάκου για τους “νταήδες”

Τι ζητά ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Προθεσμία για να απολογηθεί έλαβε ο 38χρονος. Τι υποστήριξε ο συνήγορος του.



Την παρέμβαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ισίδωρου Ντογιάκου προκάλεσε η καταγγελλόμενη επίθεση δύο «νταήδων» Κρητικών σε βάρος Γερμανών τουριστών στον Μυλοπόταμο Ρεθύμνης.



Ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός με παραγγελία του προς την ανακρίτρια Ρεθύμνου ζητεί η ανάκριση να διενεργηθεί κατ' απόλυτη προτεραιότητα.



Στην παραγγελία του κ.Ντογιάκου επισημαίνεται ότι η ερευνα πρέπει να φτάσει σε βάθος και να γινει με πληρότητα,

να ειναι εξονυχιστική και να διακριβώσει όλα τα πραγματικά περιστατικά αναφορικά με τα αδικήματα:

Απόπειρα επικίνδυνης βαριάς σκοπούμενης βλάβης κατά συρροή με ρατσιστικά κίνητρα

Επικίνδυνη οδήγηση απο την οποία μπορεί να προκληθεί κίνδυνος για άνθρωπο

Επικίνδυνη σωματική βλάβη με ρατσιστικά κίνητρα

Παράνομη οπλοφορία

Απειλή και

Απλή σωματική βλάβη.

Η παραγγελία του κ. Ντογιάκου εδράζεται στο άρθρο 32 (εδάφιο Γ) του νέου Κωδικα Ποινικής Δικονομίας που ορίζει ότι «...ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, μπορεί σε υποθέσεις εξαιρετικής φύσης να διατάσσει τη διεξαγωγή της ανάκρισης και την εισαγωγή της υπόθεσης στο ακροατήριο κατ` απόλυτη προτεραιότητα».



Ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός, σύμφωνα πληροφορίες, υπογραμμίζει τον κίνδυνο δυσμενών αναφορών που μπορεί να βλάψουν την φιλόξενη εικόνα της χώρας και στην παραγγελία του αναφέρει ότι «η υπόθεση παρουσιάζει εξαιρετική σοβαρότητα αφενός εξαιτίας του χρόνου που φέρεται να τελέστηκε, δηλαδή εν μέσω τουριστικής περιόδου και αφετέρου για τον τόπο, την Κρήτη, που είναι νησί πόλος έλξης για τους τουρίστες απο όλες τις χώρες του κόσμου».

Προθεσμία για να απολογηθεί έλαβε ο 38χρονος Κρητικός - Τι υποστήριξε ο συνήγορος του

Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή 26 Αυγούστου 2022 στις 12:30 μ.μ έλαβε ο 38χρονος ο οποίος μεταξύ άλλων διώκονταν ποινικά για «απόπειρα βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης με ρατσιστικά χαρακτηριστικά», σε βαθμό κακουργήματος. Ο 38χρονος θα παραμείνει έως την Παρασκευή στο Αστυνομικό Μέγαρο Ρεθύμνου.

Ο συνήγορος του κατηγορούμενου, Διονύσης Βέρρας, υποστήριξε στο neakriti.gr ότι η υπόθεση έχει πάρει αδικαιολόγητα ανεξέλεγκτες διαστάσεις και ότι πρόκειται για μια συνηθισμένη περίπτωση συμπλοκής, η οποία θα έπρεπε να ήταν – κατά την δήλωση του – υπόθεση ενός μονομελούς Πλημμελειοδικείου.

Πρόσθεσε δε, ότι ο 38χρονος δέχθηκε επίθεση από έναν εκ των Γερμανών, ο οποίος είναι μποξέρ. Μάλιστα ο 38χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι τον χτύπησε στη μύτη και του προκάλεσε ζημιά στο διάφραγμα, ενώ κατέθεσε και σχετική ιατρική γνωμάτευση.

