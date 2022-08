Θεσσαλονίκη

Κακοκαιρία - Θεσσαλονίκη: Ισχυρή καταιγίδα με αστραπές και χαλάζι (εικόνες)

Δρόμοι στην Ανατολική Θεσσαλονίκη μετατράπηκαν σε ποτάμια.



Ισχυρή καταιγίδα, με αστραπές και βροντές έπληξε το απόγευμα της Τρίτης την Θεσσαλονίκη, ενώ έπεσε και χαλάζι. Τα έντονα φαινόμενα δεν κράτησαν πολύ, ωστόσο δρόμοι στην Ανατολική Θεσσαλονίκη μετατράπηκαν σε ποτάμια, δυσκολεύοντας την κυκλοφορία των αυτοκινήτων. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν αναφερθεί προβλήματα.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχθηκε κλήσεις για άντληση υδάτων και κοπές δέντρων σε περιοχές της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας. Συγκεκριμένα, δέχθηκε μία κλήση για άντληση υδάτων στις Σέρρες και δύο στη Φλώρινα, καθώς και τρεις κλήσεις για κοπές δέντρων σε Κασσάνδρα Χαλκιδικής, Αλεξάνδρεια Ημαθίας και Κιλκίς.

Φωτογραφίες - βίντεο: thesstoday.gr

