Ρεθύμνου

Ρέθυμνο: βίντεο ντοκουμέντο από την επίθεση των “νταήδων” στους τουρίστες

Καρέ-καρέ φαίνεται στο βίντεο η επίθεση των δύο "νταήδων" σε Γερμανούς τουρίστες στον Μυλοπόταμο.

Ένα βίντεο ντουκομέντο με την επίθεση των δύο Κρητικών σε Γερμανούς τουρίστες είδε το φως της δημοσιότητας, με αφορμή μια προσπέραση στον δρόμο.

Πιο συγκεκριμένα, στο βίντεο που εξασφάλισε η ΕΡΤ, φαίνεται καρέ-καρέ, αρχικά το φορτηγάκι των Κρητικών κλείνει από αριστερά το αυτοκίνητο των τουριστών και πέφτει πάνω τους και στη συνέχεια όταν αυτοί προσπαθούν να το αποφύγουν και να απομακρυνθούν, το ημιφορτηγό κάνει όπισθεν και στην κυριολεξία καβαλάει πάνω στο καπό του λευκού αυτοκινήτου των Γερμνανών. Στη συνέχεια ακολουθεί ο διαπληκτισμός, με τους περαστικούς να τρέχουν, άλλοι να τους χωρίσουν και άλλοι φοβισμένοι να απομακρυνθούν από την περιοχή.

Οι "νταήδες" βρίσκονται στα χέρια των αρχών, και σύμφωνα με πληροφορίες, ο 38χρονος (πρόκειται για τον οδηγό του μαύρου 4Χ4) διώκεται ποινικά, μεταξύ άλλων, για «απόπειρα βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης με ρατσιστικά χαρακτηριστικά», σε βαθμό κακουργήματος. Ο άνδρας, έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί.

Για το πλημμέλημα της «απλής σωματική βλάβης», κατηγορείται ο 36χρονος συνοδηγός του 4Χ4.

Νωρίτερα, είχε διαβιβαστεί η δικογραφία της υπόθεσης στον Εισαγγελέα Ρεθύμνου, ο οποίος άσκησε ποινικές διώξεις σε βάρος των δύο Κρητικών, ενώ παρέμβαση για το περιστατικό έκανε και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ισίδωρος Ντογιάκος.

