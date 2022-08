Ηράκλειο

Χερσόνησος: Του έσπασε το μπουκάλι στο κεφάλι - Νέος καυγάς μεταξύ τουριστών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έντονη αναστάτωση προκλήθηκε για ακόμα μια φορά στην Χερσόνησο εξαιτίας άγριου καυγά τουριστών.



Έντονη αναστάτωση προκλήθηκε για ακόμα μία φορά στο λιμένα Χερσονήσου εξαιτίας άγριου καυγά τουριστών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν τα ξημερώματα στην παραλιακή της Χερσονήσου όταν δύο Γερμανοί τουρίστες, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, καυγάδισαν έντονα.

Ο καυγάς φαίνεται να ξέφυγε καθώς ένας 41χρονος πήρε ένα μπουκάλι και χτύπησε στο κεφάλι έναν 33χρονο.

Ο 33χρονος οδηγήθηκε στο κέντρο υγείας της περιοχής όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ στη συνέχεια πήγε στο αστυνομικό τμήμα και κατήγγειλε το περιστατικό.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τον 41χρονο ο οποίος πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με την δικαιοσύνη.

Εν τω μεταξύ, λίγες ημέρες πριν ακόμα ένας άγριος καυγάς μεταξύ Ολλανδών τουριστών είχε σημειωθεί στην Χερσόνησο και μάλιστα είδε το φως της δημοσιότητας βίντεο από την αιματηρή συμπλοκή

Πηγή: cretapost.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ιωάννινα: Έσερνε γάιδαρο με το αυτοκίνητο για ένα χιλιόμετρο (σκληρές εικόνες)

“Εκκλησία των Εθνών”: Στον Εισαγγελέα οι συλληφθέντες (εικόνες)

Πιλότος λιποθύμησε εν ώρα πτήσης – Το αεροπλάνο προσγειώθηκε στην Θεσσαλονίκη