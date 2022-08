Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Παιδί 3 ετών κατάπιε λουράκι ρολογιού

Πώς το παιδάκι σώθηκε την τελευταία στιγμή.



Μια περιπέτεια που λίγο έλειψε να αποβεί μοιραία για την ζωή του είχε ένα αγοράκι στη Θεσσαλονίκη και μάλιστα μέσα στο ίδιο του το σπίτι.

Πρόκειται για τον μόλις 3,5 ετών Άγγελο που εντόπισε σε συρτάρι του σπιτιού του ένα παλιό λουράκι από χαλασμένο ρολόι, με αποτέλεσμα να το βάλει στο στόμα του και να φράξει τον λαιμό του.

Ο πατέρας του μίλησε στην εκπομπή Live News για τη μεγάλη λαχτάρα που πήρε, τόσο εκείνος όσο και η έγκυος σύζυγός του.

«Παίζαμε με το παιδάκι, η γυναίκα μου ήταν στην κουζίνα, κάποια στιγμή πάει στο δωμάτιο ανοίγει το συρτάρι, είχα ένα ρολόι χαλασμένο και το κατάπιε κατά λάθος».

Ακολούθησαν στιγμές πανικού. Οι γονείς άκουσαν από το διπλανό δωμάτιο το παιδί τους να πνίγεται και να μην μπορεί να πάρει ανάσα. Έντρομοι έτρεξαν κοντά του και με όση ψυχραιμία μπορούσαν να επιστρατεύσουν και προσπάθησαν να βρουν τη λύση.

«Τον χτυπούσαμε στη πλάτη αλλά δεν έβγαινε. Ζητούσε νερό, του δώσαμε και το κατάπιε».

Κάθε λεπτό που περνούσε ήταν κρίσιμο για τη ζωή του μικρού Άγγελου και ενώ το οξυγόνο του έπεφτε, ΕΚΑΒ και αστυνομία σε συνεργασία με διασώστες από το «Χαμόγελο του Παιδιού» έφτασαν σε μόλις δύο λεπτά για να μεταφέρουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα το παιδάκι στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

«Ήμασταν πολύ αγχωμένοι, κατεβήκαμε κάτω και με τη βοήθεια της αστυνομίας, ανοίξανε τους δρόμους να φτάσουμε πιο γρήγορα».

Η αγωνία για τους γονείς του αγοριού με την ώρα κορυφωνόταν. Μετά από μια σειρά εξετάσεων στον μικρό Άγγελο, οι γιατροί εντόπισαν πως το λουράκι είχε κατέβει στον οισοφάγο, η αναπνοή του μικρούλη γινόταν πλέον ανεμπόδιστα και ευτυχώς δεν χρειάστηκε κάποια επέμβαση.

«Κάνανε κάποιες εξετάσεις, είδαν ότι δεν ήταν στον λαιμό και είχε κατέβει κάτω, κάναμε ακτινογραφίες και ευτυχώς όλα πήγανε καλά».

Το λουράκι επανακτήθηκε όταν ο μικρούλης χώνεψε πλήρως το φαγητό του, με τους γονείς να παίρνουν ανάσα ανακούφισης, παρότι ο νεαρός το καταδιασκέδασε από την αρχή.

«Να πούμε ότι του άρεσε λίγο η περιπέτεια με την αστυνομία, το ασθενοφόρο κλπ. αλλά είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, θέλει πολλή προσοχή με τα παιδιά στο σπίτι».

Ο Άγγελος επέστρεψε σπίτι του μετά από μία μεγάλη περιπέτεια που σίγουρα οι γονείς του θα έχουν να θυμούνται για χρόνια.

