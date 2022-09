Ρεθύμνου

Ρέθυμνο - Τροχαίο: Δίωξη σε βαθμό κακουργήματος στον τουρίστα που εμβόλισε οδηγό μηχανής

Την Δευτέρα η απολογία του στον ανακριτή. Διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε μεθυσμένος το αυτοκίνητό του. Θλίψη στο Ρέθυμνο για τον 62χρονο δικυκλιστή - θύμα του τροχαίου.



Στα κρατητήρια της αστυνομικής διεύθυνσης Ρεθύμνου κρατείται μέχρι να οδηγηθεί στον ανακριτή ο 40χρονος τουρίστας από την Κύπρο, ο οποίος φέρεται οδηγούσε μεθυσμένος, με αποτέλεσμα να εμβολίσει με το αυτοκίνητό του την μοτοσυκλέτα του 34χρονου από το Πέραμα, με αποτέλεσμα ο άτυχος άνδρας να βρει τραγικό θάνατο, το βράδυ της Τετάρτης, 31 Αυγούστου.

Ο 40χρονος τουρίστας από την Κύπρο που κρατείται από την πρώτη στιγμή και ο οποίος οδηγώντας μεθυσμένος το ΙΧΕ αυτοκίνητο του, εμβόλισε αργά το βράδυ της περασμένης Τετάρτης την μοτοσικλέτα του άτυχου 34χρονου από το Πέραμα, με αποτέλεσμα ο 34χρονος κατά την μεταφορά του στο νοσοκομείο Ρεθύμνου να καταλήξει.

Ο 40χρονος ο οποίος διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια οινοπνεύματος, συνελήφθη στον τόπο της τραγωδίας και χθες το απόγευμα οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα, ο οποίος του άσκησε δίωξη σε βαθμό κακουργήματος.

Συγκεκριμένα κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ κατά την οποία προκλήθηκε θάνατος, ενώ επίσης αντιμετωπίζει και την κατηγορία της απείθειας κατά της Αρχής, που δεν είναι κακουργηματικού χαρακτήρα, επειδή φέρεται να αρνήθηκε να προχωρήσει σε αιμοληψία.

Ο Κύπριος τουρίστας θα παραμείνει κρατούμενος έως το μεσημέρι της ερχόμενης Δευτέρας, όποτε και θα γίνει η μεταγωγή του στον ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί, ενώ το αποτέλεσμα της δικαστικής διαδικασίας θα προκύψει από την απόφαση που θα λάβουν Ανακριτής και Εισαγγελέας.

Σύμφωνα πάντως με τις έως τώρα πληροφορίες ο 40χρονος που βρίσκεται στην Κρήτη με την σύντροφο του για ολιγοήμερες διακοπές, διέμεναν στο Ηράκλειο και την περασμένη Τετάρτη είχαν επισκεφθεί το Ρέθυμνο κάνοντας εκδρομή στον Μυλοπόταμο. Μετά τις 10 το βράδυ όμως και ενώ κινείτο στον επαρχιακό δρόμο Ρεθύμνου - Περάματος με κατεύθυνση προς το Ρέθυμνο, φέρεται να έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, πιθανότατα εξαιτίας του ότι ήταν μεθυσμένος, με αποτέλεσμα να εισέλθει στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και να εμβολίσει την μοτοσικλέτα του άτυχου 34χρονου, ο οποίος θυμίζουμε πως μέχρι να μεταφερθεί στο νοσοκομείο είχε ήδη ξεψυχήσει.

Ο τουρίστας ωστόσο, λένε οι τελευταίες πληροφορίες, φέρεται να υποστήριξε πως κατά την διαδρομή μπερδεύτηκε λόγω του κυκλοφοριακού συστήματος που ισχύει στην Κύπρο και το οποίο είναι αντίθετο με αυτό που ισχύει στην Ελλάδα.

Θλίψη για τον 62χρονο δικυκλιστή

Την ίδια ώρα θλίψη σκόρπισε στο Ρέθυμνο η τροπή που πήρε το σοβαρό τροχαίο της περασμένης Τετάρτης. Ο άτυχος 62χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας, παρά την δύσκολη μάχη που έδωσε και τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, τελικά δεν τα κατάφερε και το πρωί έσβησε ενώ νοσηλευόταν στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Ρεθύμνου.

Ο άτυχος Ρεθυμνιώτης είχε τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης, όταν η δίκυκλη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ενεπλάκη σε τροχαίο με διερχόμενο ΙΧ επί του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, στο ύψος του Γερανίου.

Από την πρώτη στιγμή που ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσηλευτικό ίδρυμα του Ρεθύμνου, οι γιατροί έκριναν απαραίτητη την εισαγωγή του στην Εντατική, ώστε να αντιμετωπιστούν οι βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που έφερε. Η άνιση μάχη που έδωσε με τον θάνατο διήρκησε λίγο περισσότερο από 24 ώρες, με αποτέλεσμα σήμερα η είδηση του χαμού του να βυθίσει στο πένθος την οικογένεια του και να σκορπίσει θλίψη στην τοπική κοινωνία.

Aπό την αρχή του έτους 39 άνθρωποι έχουν χάσει την ζωή τους στους δρόμους της Κρήτης.

