Ηράκλειο

Κρήτη: Εικόνες - σοκ από την επίθεση σκύλου σε γιαγιά και το εγγονάκι της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο ΠΑΓΝΗ με τραύματα το βρέφος που γλίτωσε από τα δόντια του λυκόσκυλου. Πώς έγινε η επίθεση.

Στο ΠΑΓΝΗ με τραύματα στο πρόσωπο και στο σώμα μεταφέρθηκε το οκτώ μηνών αγοράκι, που δέχθηκε επίθεση από λυκόσκυλο στην Αμμουδάρα χθες το πρωί, και ενώ βρισκόταν στην αγκαλιά της γιαγιάς του.

Αν και οι αρχικές πληροφορίες ανέφεραν ότι το μωρό δεν τραυματίστηκε, οι φωτογραφίες καταδεικνύουν ότι το αγοράκι γλίτωσε παρά τρίχα από τα δόντια του.

Οπως δήλωσε στο ekriti.gr ο πατέρας του παιδιού ο σκύλος δάγκωσε το μωρό στο μάτι, στο μηρό και στο μπράτσο! Ο ίδιος βρισκόταν στη δουλειά του όταν δέχθηκε το τηλεφώνημα που του «πάγωσε» το αίμα.

Λίγο νωρίτερα, η γιαγιά του παιδιού το πήρε αγκαλιά με σκοπό να το πάει βόλτα στην παραλία. Όταν άνοιξε την πόρτα για να βγει έξω, ο σκύλος που έτυχε να περνά από το σημείο με την 49χρονη ιδιοκτήτριά του, ξέφυγε από τον έλεγχό της και τους επιτέθηκε.



«Ορμηξε κατευθείαν πάνω στο μωρό και άρχισε να το δαγκώνει παντού», δήλωσε ο πατέρας σοκαρισμένος. «Ο σκύλος είναι πολύ άγριος. Το γνωρίζει όλη η γειτονιά. Με το που έφτασα στο σπίτι σε κατάσταση σοκ είδα την ιδιοκτήτρια του ζώου μέσα, η οποία μου είπε... ότι δεν έφταιγε εκείνη! Δεν την χτύπησα, λέει ψέματα. Την έσπρωξα γιατί αυτό που με ενδιέφερε ήταν να πάω το παιδί μου στο νοσοκομείο», δήλωσε στο ekriti ο 26χρονος.

Ο νεαρός πατέρας μετέφερε το μωρό στο νοσοκομείο από όπου τραβήχτηαν και οι φωτογραφίες που βλέπετε, χωρίς ευτυχώς τα τραύματα να αποτελούν κίνδυνο για τη ζωή του. Ωστοσο το σοκ που βίωσε η οικογένεια ήταν τεράστιο, καθώς η κατάσταση θα μπορούσε να είναι χειρότερη.

Υπενθυμίζεται ότι ο 26χρονος και η 49χρονη αντάλλαξαν μηνύσεις.

Ειδήσεις σήμερα:

Πειραιάς: Συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών

Κολύμβηση: “Χάλκινος” ο Σοφικίτης στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα

Πνευμονία στην Αργεντινή: Η λεγιονέλλα υπεύθυνη για τους θανάτους