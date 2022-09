Εύβοια

Εύβοια: Μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο (βίντεο)

Κοντά στο σημείο της φωτιάς υπάρχουν και χώροι αποθήκευσης προπανίου στους οποίους αν επεκταθεί υπάρχει κίνδυνος για έκρηξη.

Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής 04 Σεπτεμβρίου, σε εργοστάσιο στην περιοχή Καστέλα Ψαχνών Ευβοίας

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε λίγο πριν την 22.00 το βράδυ, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες σε χώρο αποθήκευσης πέλετ περίπου 400 τμ.

Στο σημείο έσπευσαν 30 πυροσβέστες, ειδικό βραχιονοφόρο όχημα , 12 οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χαλκίδας καθώς και 3 οχήματα του εθελοντικού πυροσβεστικού κλιμακίου Ψαχνών, εθελοντές της Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης Εύβοιας, ερπηστριοφόρα μηχανήματα.

πηγή: eviathema.gr

