Σέρρες

Σέρρες: σύλληψη αλλοδαπού για μεταφορά παράτυπων μεταναστών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η εθνικότητα του συλληφθέντα και ο αριθμός των παράτυπων μεταναστών. Η διαδρομή τους την τελευταία εβδομάδα εντός της ελληνικής επικράτειας.

Του Βαγγέλη Κοκολάκου

Στη σύλληψη ενός Σέρβου ο οποίος μετέφερε παράνομα μετανάστες προχώρησαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στις Σέρρες.

Οι αστυνομικοί έκριναν ως ύποπτο το όχημα που οδηγούσε ο Σέρβος (σημ: το όχημα στην φωτογραφία), το σταμάτησαν και διαπίστωσαν ότι μετέφερε σε αυτό εννέα αλλοδαπούς. Όλοι τους κατάγονται από το Ιράκ και είναι έξι άνδρες, δύο γυναίκες και ένας ανήλικος, ηλικίας 15 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, το όχημα έφερε βουλγαρικές πινακίδες και ήταν κλεμμένο. Μάλιστα είχε δηλωθεί η κλοπή στη γειτονική χώρα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι μετανάστες πέρασαν από τον Έβρο την 1η Σεπτεμβρίου και επιβιβάστηκαν στο όχημα στην περιοχή του Διδυμοτείχου.

Ειδήσεις σήμερα:

Μεσσήνη - Επίθεση με οξύ: Συγκλονίζει η περιγραφή της Χριστίνας

Ομαδικό βιασμό καταγγέλλει 16χρονη

Φιλιππίδης: η αποκλειστική μαρτυρία της πρώτης καταγγέλουσας, η συνέχεια της δίκης και το νέο του σπίτι (βίντεο)