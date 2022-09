Θεσσαλονίκη

Πανεπιστημιακή Αστυνομία: Καταστροφές στο ΑΠΘ και αντιδράσεις από πρυτάνεις (εικόνες)

Νεαροί που συμμετείχαν σε διαδήλωση κατά της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας, προκάλεσαν φθορές στην είσοδο του κτηρίου Διοίκησης του ΑΠΘ.

Φθορές σε περιστρεφόμενους μηχανισμούς ελεγχόμενης εισόδου (τουρνικέ) που έχουν τοποθετηθεί στις πόρτες του Κτιρίου Διοίκησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) προκάλεσαν την Τρίτη άτομα που συμμετείχαν σε συγκέντρωση φοιτητικών ομάδων, οι οποίες αντιδρούν στην εγκατάσταση των Ομάδων Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (ΟΠΠΙ) στα ΑΕΙ.

Στην πλατεία μπροστά από το Κτίριο Διοίκησης του ΑΠΘ είχαν συγκεντρωθεί μέλη φοιτητικών παρατάξεων, καθώς και μέλη αντιεξουσιαστικών σχημάτων. Κρατώντας πανό φώναξαν συνθήματα κατά της διοίκησης του πανεπιστημίου και κατά της εφαρμογής του νόμου 4777/21 καθώς και του προσφάτως ψηφισθέντος νέου νόμου πλαισίου για τα ΑΕΙ.

Μετά την ολοκλήρωση της διαμαρτυρίας και την αποχώρηση των περισσοτέρων διαδηλωτών κάποια άτομα, κρατώντας πέτρες και άλλα αντικείμενα εισέβαλαν στο κτίριο και προκάλεσαν φθορές στο προστατευτικό κάλυμμα κάποιων από τα τουρνικέ, οι οποίες σύμφωνα με τη διοίκηση του ΑΠΘ αναμένεται να αποκατασταθούν άμεσα.

«Πάγια θέση μας είναι ότι η λεγόμενη «Πανεπιστημιακή Αστυνομία» θα προκαλέσει και δε θα λύσει προβλήματα στα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα. Τα Πανεπιστήμια είναι χώροι ελεύθερης διακίνησης ιδεών, παραγωγής γνώσης, αριστείας και καλλιέργειας ακαδημαϊκού και δημοκρατικού ήθους», αναφέρεται σε ανακοίνωση της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. για τις καταστροφές

Η Διεύθυνση Ασφάλειας Θεσσαλονίκης διενεργεί την έρευνα για τις ζημιές που προκλήθηκαν στα τουρνικέ του Κτηρίου Διοίκησης του ΑΠΘ την Τρίτη.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ, διεξάγονται "επισταμένες αναζητήσεις" για τους δράστες στο πλαίσιο προανάκρισης της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης. Στην ίδια ανακοίνωση σημειώνεται ότι οι δράστες είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους και «εισήλθαν αιφνιδίως στο Κτίριο Διοίκησης» προκαλώντας φθορές σε συνολικά επτά μηχανήματα, ενώ κατόπιν προηγούμενης επικοινωνίας με τις Πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ, οι αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονταν σε απόσταση από το σημείο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Αστυνομίας έχει ως εξής:

«Σήμερα το πρωί (σημ.χθες), και ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη συγκέντρωση-διαμαρτυρία εκατόν πενήντα (150) περίπου ατόμων σε εξωτερικό χώρο του κτιρίου της Διοίκησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ), μετά από πρωτοβουλία φοιτητικών συλλόγων και αυτόνομων σχημάτων, περί τις 13.05, ομάδα εκ των συγκεντρωθέντων εισήλθε αιφνιδίως στο κεντρικό κτίριο Διοίκησης, προκαλώντας φθορές σε συνολικά επτά μηχανήματα ελεγχόμενης εισόδου.





Σημειώνεται πως όλοι οι δράστες είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, ενώ, ύστερα από προηγούμενη επικοινωνία με τις Πρυτανικές αρχές του ΑΠΘ, οι αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονταν σε απόσταση από το σημείο.

Υπενθυμίζεται, άλλωστε, ότι η παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων στους χώρους των Πανεπιστημίων πραγματοποιείται πάντα σε συνεννόηση με τις οικείες Πρυτανικές Αρχές.

Από τις αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποιούνται ήδη επισταμένες αναζητήσεις για τον εντοπισμό των δραστών, ενώ προανάκριση ενεργείται από τη Διεύθυνση Ασφάλειας Θεσσαλονίκης».

Φοιτητικοί Σύλλογοι: Συλλαλητήριο και την Πέμπτη

Νέα διαμαρτυρία θα πραγματοποιήσουν αύριο οι φοιτητές, όπως έκαναν γνωστό σε χθεσινή τους ανακοίνωση οι φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας.

«Η Πανεπιστημιακή αστυνομία δεν θα μπει στις σχολές! Παλεύουμε για μόρφωση και δωρεάν σπουδές!

Εδώ και 2 μέρες εκατοντάδες φοιτητές και φοιτήτριες βρισκόμαστε μαζικά έξω από τις πύλες του ΕΚΠΑ και του ΕΜΠ, εμποδίζοντας στην πράξη την είσοδο της αστυνομίας στις σχολές, κάνοντας ξεκάθαρο ότι δεν θα περάσει η τρομοκρατία και η καταστολή!

Οι φοιτητές, οι καθηγητές, οι εργαζόμενοι στα Πανεπιστήμια μέσα από τις συλλογικές μας αποφάσεις έχουμε απορρίψει την παρουσία της πανεπιστημιακής αστυνομίας μέσα στα Ιδρύματα! Η κυβέρνηση προσπάθησε να πιάσει στον ύπνο τους φοιτητές βάζοντας χθες «στα μουλωχτά» την πανεπιστημιακή αστυνομία, έφαγε όμως τα μούτρα της από την αποφασιστική στάση των συλλόγων!

Τη στιγμή που οι οικογένειες μας στενάζουν από τα βάρη της ακρίβειας, των τιμών του ρεύματος, που χιλιάδες φοιτητές αγωνιούν για το αν θα βρουν δωμάτιο στην εστία, αν θα τα βγάλουν πέρα με το νοίκι, αν το τμήμα τους θα έχει τους απαραίτητους καθηγητές τη νέα χρονιά, η κυβέρνηση επιλέγει να απαντήσει στις δίκαιες διεκδικήσεις μας με την παρουσία της αστυνομίας και μάλιστα εν μέσω εξεταστικής. Οι προφάσεις της κυβέρνησης περί δήθεν «πάταξης της εγκληματικότητας» δεν πείθουν ούτε μικρά παιδιά αφού οι δυνάμεις καταστολής επιτίθενται σε απλούς φοιτητές. Με την κρατική καταστολή επιχειρεί να «προστατεύσει» την επιχειρηματική δράση, την εμπορευματοποίηση της φοιτητικής μέριμνας, την προώθηση του νέου νόμου-πλαίσιου από τους αγώνες των φοιτητών.

Σήμερα Τρίτη 6 Σεπτέμβρη, οι Φοιτητικοί Σύλλογοι πραγματοποιήσαμε μαζική παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη καταγγέλοντας την παρουσία της αστυνομίας έξω από τις σχολές και την χθεσινή απρόκλητη επίθεση με χημικά απέναντι σε φοιτητές.

Αντιπροσωπεία φοιτητών και της Ομοσπονδίας Διοικητικού Προσωπικού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης καταθέσαμε στον υφυπουργό Λευτέρη Οικονόμου το αίτημα τον φοιτητών να μην μπει η πανεπιστημιακή αστυνομία στις σχολές! Η απάντηση του υφυπουργού ήταν ότι «με εντολή της κυβέρνησης και σε πλήρη συνεργασία με τις Πρυτανικές αρχές, ο νόμος θα εφαρμοστεί»!

Αποδεικνύεται πώς η κυβέρνηση έχει πάρει την απόφαση να επιβάλλει την πανεπιστημιακή αστυνομία, αδιαφορώντας για τα πραγματικά προβλήματα των φοιτητών που η ίδια η αντιλαϊκή πολιτική δημιουργεί. Δυστυχώς για αυτήν οι φοιτητές είμαστε ακόμα πιο αποφασισμένοι να μην επιτρέψουμε την είσοδο της αστυνομίας στα ιδρύματα, να δυναμώσουμε τον αγώνα για μόρφωση, για δωρεάν σπουδές. Σημαντικές ευθύνες αναλαμβάνουν και οι πρυτανικές αρχές συναινώντας στον κρατικό αυταρχισμό μέσα στα Πανεπιστήμια.

Καλούμε κάθε φοιτητή και φοιτήτρια να αγκαλιάσει τις πρωτοβουλίες, να συμμετάσχει στις μαζικές διαδικασίες των φοιτητικών συλλόγων!! Προχωράμε σε:

• Μεγάλο φοιτητικό συλλαλητήριο την Πέμπτη 8 Σεπτέμβρη στις 19:00 στα Προπύλαια! Απευθύνουμε πλατύ κάλεσμα συμμετοχής στους καθηγητές, τους εργαζόμενους των πανεπιστημίων, στα εργατικά σωματεία και σε όλο το λαό.

• Σύσκεψη συντονισμού των φοιτητικών συλλόγων για να συζητήσουμε τη συνέχεια της δράσης μας την Παρασκευή 9 Σεπτέμβρη στις 19:00 στην πύλη της Πανεπιστημιούπολής.(Ούλωφ Πάλμε)

• Πολύμορφες δράσεις στις πύλες της Πανεπιστημιούπολης και της Πολυτεχνειούπολης κάθε απόγευμα για να αποτρέψουμε με τη μαζική μας παρουσία την εισβολή της πανεπιστημιακής αστυνομίας».

