Έγκλημα στην Ρόδο: το ξέσπασμα του αδελφού του θύματος και το έγγραφο - “φωτιά” (βίντεο)

Τι είπαν ο 53χρονος και ο 20χρονος γιός του, που συνελήφθησαν για την δολοφονία του εργολάβου. Ο ΑΝΤ1 αποκαλύπτει το ιδιωτικό συμφωνητικό για το χρέος. Τι λέει ο αδελφός του νεκρού.

Ο αδελφός του 46χρονου εργολάβου οικοδομών, που εξαφανίστηκε στις 28 Αυγούστου και δολοφονήθηκε στην Ρόδο, ξεσπά σε κλάματα, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στον απεσταλμένο του στην Ρόδο, Νίκο Τσιλιπουνιδάκη, λίγο πριν ξεκινήσει το ταξίδι για την γενέτειρά τους, όπου θα γίνει η ταφή του άτυχου πατέρα τριών παιδιών.

Η οικογένεια τού θύματος πιστεύει ότι τον σκότωσαν όταν πήγε να ζητήσει τα δεδουλευμένα του, ύψους 100.000 ευρώ, από την κατασκευή δωματίων στο τουριστικό κατάλυμα των συλληφθέντων για την δολοφονία του. Ουδέποτε όμως, όπως υποστηρίζουν, πληρώθηκε το σύνολο της αμοιβής που του χρωστούσαν.

Τα στελέχη της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ρόδου διαπίστωσαν την εμπλοκή του 53χρονου ξενοδόχου και του 20χρονου γιου του στο έγκλημα. Κατά την προανάκριση, ο πρώτος φέρεται να ομολόγησε πως σκότωσε τον 46χρονο πατέρα τριών παιδιών.

Ο 53χρονος ξενοδόχος, υποστήριξε πως το θύμα τον είχε αναζητήσει στο ξενοδοχείο του, ευρισκόμενο σε έξαλλη κατάσταση. Είχε συναντήσει τον γιό του, ο οποίος τον ενημέρωσε για την επίσκεψη του 46χρονου.

Όπως είπε ο 53χρονος, «έφθασα εκεί και προσπάθησα να τον ηρεμήσω, αλλά ξέφυγε η κατάσταση. Αρχικά επιτέθηκε στο γιο μου και εγώ μπήκα στη μέση. Επειδή δεν μπορούσα να τον αντιμετωπίσω, έπιασα ένα σκοινί που είχα στο αμάξι και του το πέρασα στο λαιμό και τους ώμους μέχρι που σε κάποια φάση δεν αντιδρούσε. Τότε κατάλαβα ότι είχε γίνει το κακό».

Ο γιος του ξενοδόχου και συγκατηγορούμενός του, φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς πως δεν συμμετείχε στη δολοφονία, αλλά μόνον στην απόκρυψη στοιχείων. Σημειώνεται πως σε άλλο σημείο εγκατέλειψαν το όχημα τού θύματος και σε άλλο έκρυψαν την σορό του, η οποία όταν εντοπίστηκε έφερε μόνο εσώρουχο και κανένα άλλο ρούχο.

Ο 20χρονος υποστήριξε πως είχε αφήσει τους δύο άνδρες, ενώ διαπληκτίζονταν και ότι μόλις πήγε να δει τι συμβαίνει, το θύμα είχε ήδη χάσει την ζωή του.

«Μετά από λίγη ώρα είδα τον Γιάννη στο έδαφος με το σκοινί στο λαιμό και τους ώμους και ο πατέρας μου με έδιωξε λέγοντας μου “φύγε από ‘δω”. Μετά από λίγη ώρα με πήρε τηλέφωνο ο πατέρας μου και μου είπε ότι ήθελε βοήθεια. Βρεθήκαμε στο μαγαζί και τον βοήθησα μόνο να φορτώσει την σορό στο αγροτικό αυτοκίνητο και πήγαμε μαζί στο βουνό, όπου άφησε το πτώμα εκεί. Εγώ δεν συμμετείχα σε αυτό», φέρεται να είπε ο γιός του ξενοδόχου.

Ο 53χρονος είπε στους αστυνομικούς ότι «δεν ήθελα να τον σκοτώσω προσπαθούσα να τον ακινητοποιήσω, να αμυνθώ και να προστατεύσω εμένα και το γιο μου. Δεν ήθελα ποτέ να τον σκοτώσω! Έμπλεξα τον γιο μου χωρίς να φταίει».

Ο ΑΝΤ1 και ο Νίκος Τσιλιπουνιδάκης παρουσίασαν στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Χατζηνικολάου ένα έγγραφο, το οποίο αποκαλύπτει την οικονομική σχέση μεταξύ θύματος και καθ' ομολογίαν τους δραστών.

Το έγγραφο χρονολογείται από το 2019 και σημειώνει ως οφειλόμενο από τον 53χρονο ξενοδόχο, το ποσό των 100.000 ευρώ στο θύμα της δολοφονίας.

Όπως λέει ο αδελφός του θύματος, δεν τηρήθηκε αυτή η συμφωνία για τμηματική εξόφληση, όμως η άλλη πλευρά ισχυρίζεται πως υπάρχουν εξοφλητικές αποδείξεις.

Σύμφωνα πάντα με έγγραφο που παρουσίασε ο ΑΝΤ1, οι τρεις πρώτες δόσεις ήταν ύψους 10.000 ευρώ έκαστη, ενώ από τον Ιούνιο του 2020, το ποσό που καλείτο να δώσει ο καθ' ομολογίαν του δολοφόνος στο θύμα του, ήταν 14.000 ευρώ μηνιαίως επί 5 μήνες.

Στο ίδιο ιδιωτικό συμφωνητικό αναγνώρισης χρέους αναφέρεται ρητά πως σε περίπτωση καθυστερήσεως έστω και μιας δόσης, ολόκληρο το ποσό καθίσταται ληξιπρόθεσμο και απαιτητό και με πρόσθετη ρήτρα 20.000 ευρώ.

