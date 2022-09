Δωδεκανήσα

Έγκλημα στην Ρόδο: Πατέρας και γιός ομολόγησαν πως σκότωσαν τον εργολάβο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγικό τέλος στην αναζήτηση του εξαφανισμένου άνδρα. Πως αποκαλύφθηκε η ταυτότητα των δραστών, που ομολόγησαν πως δολοφόνησαν τον 46χρονο.

Εξιχνιάστηκε, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου, η δολοφονία του 46χρονου αλλοδαπού, για τον οποίο είχε δηλωθεί εξαφάνιση και ταυτοποιήθηκαν οι δράστες.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για δύο Έλληνες, πατέρα και γιό, 20 και 53 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο κατά συναυτουργία.

Ειδικότερα, ως προς το ιστορικό της υπόθεσης, την 30 Αυγούστου 2022 βραδινές ώρες δηλώθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Αρχάγγελου η εξαφάνιση 46χρονου αλλοδαπού από βραδινές ώρες της 28 Αυγούστου 2022.

Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης την 31 Αυγούστου 2022 εντοπίσθηκε το όχημα του εξαφανισμένου σε αγροτική περιοχή.

Ακολούθως στο πλαίσιο εμπεριστατωμένης συλλογής - αξιοποίησης στοιχείων και προδικαστικών δεδομένων διαπιστώθηκε εμπλοκή των δύο ημεδαπών, οι οποίοι τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης προσήχθησαν Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου και εξεταζόμενοι κατά την προανακριτική διαδικασία περιέγραψαν με λεπτομέρειες την πράξη τους, υποδεικνύοντας τον τόπο της ανθρωποκτονίας, καθώς και το σημείο όπου είχαν μεταφέρει - αποκρύψει την σορό του 46χρονου.

Αναλυτικότερα, την 28 Αυγούστου 2022 το βράδυ ο 46χρονος μετέβη σε συνάντηση με τους δράστες οι οποίοι, ένεκα μεταξύ τους οικονομικών διαφορών, διαπληκτίστηκαν και τον έπληξαν θανάσιμα. Στη συνέχεια προκειμένου να καλύψουν την πράξη τους, μετέφεραν το όχημα του 46χρονου σε αγροτική περιοχή και τη σορό του σε δεύτερο σημείο όπου την απέκρυψαν πρόχειρα.

Η σορός βρέθηκε, περισυνελέγη και παραγγέλθηκε ιατροδικαστική εξέταση.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας "Δημοκρατική" της Ρόδου, ο 46χρονος εργολάβος οικοδομών υπήκοος Αλβανίας, κάτοικος Φαληρακίου, έγγαμος, πατέρας τριών ανήλικων παιδιών, δολοφονήθηκε δια στραγγαλισμού με σκοινί.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίε,ς ο 53χρονος γνώρισε τον εργολάβο το 2014 οπότε και είχαν μια συνεργασία. Το 2019 ο 46χρονος ανέλαβε την ανακαίνιση του ξενοδοχείου του καθ΄ομολογία δράστη από την οποία προέκυψε οφειλή περίπου 75.000 ευρώ. Το βράδυ της Κυριακής το θύμα μετέβη στο ξενοδοχείο του 53χρονου ο οποίος φέρεται να υποστηρίζει ότι ήταν μεθυσμένος και εριστικός. Περαιτέρω ο δράστης υποστηρίζει οτι ο 46χρονος ήταν πιεστικός απέναντί του για την είσπραξη των χρημάτων της οφειλής και ότι πολλές φορές είχε μεταβεί στο ξενοδοχείο υπό την επήρεια αλκοόλ προκαλώντας αναστάτωση.

Το βράδυ της Κυριακής, ο εργολάβος, όπως ισχυρίζεται ο δράστης, μετέβη υπό την επήρεια αλκοόλ στο ξενοδοχείο και ξεκίνησε να τον καθυβρίζει και στη συνέχεια επιτέθηκε στον γιο του. Τότε, σύμφωνα πάντα με όσα υποστηρίζει ο δράστης, μπήκε μπροστά, για να προστατεύσει τον γιο του απο τα χτυπήματα του εργολάβου και ξεκίνησε η μεταξύ τους συμπλοκή. Στη συνέχεια, οδηγούμενος από το ένστικτό του όπως ισχυρίζεται, έπιασε ένα σχοινί το οποίο έσφιξε γύρω από το λαιμό του θύματος προκειμένου να τον ακινητοποιήσει και τον έριξε κάτω.

Στη συνέχεια μαζί με τον γιο του τον έγδυσαν, πέταξαν τα ρούχα του και μετέφεραν το πτώμα στον ερημικό δρόμο, όπου και εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς, καθ΄ υπόδειξην των δραστών.

Ειδήσεις σήμερα:

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Δεν αμφισβητείται η κυριαρχία της Ελλάδας στα νησιά

Σημεία για rapid test δωρεάν την Τετάρτη

Eurobasket: Η Εθνική Ελλάδας πρώτη και αήττητη με νέο ρεκόρ Αντετοκούνμπο