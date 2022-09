Δωδεκανήσα

Ρόδος: Θρίλερ με την εξαφάνιση εργολάβου

Κοντά στο σπίτι του βρέθηκε το αυτοκίνητό του. Από πότε έχουν χαθεί τα ίχνη του.



Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των αστυνομικών της Α’ Αστυνομικής Διεύθυνσης Δωδεκανήσου για τον εντοπισμό ενός 46χρονου εργολάβου οικοδομών και πατέρα τριών ανήλικων παιδιών στη Ρόδο.

Τα ίχνη του χάθηκαν το βράδυ της Κυριακής 28Αυγούστου, το κινητό του τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο ενώ το αυτοκίνητό του εντοπιστηκε εγκαταλελειμένο, δύο χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι του.

Η εξαφάνισή του έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία στη σύζυγό του και στον αδερφό του, οι οποίοι τον αναζητούν σε μέρη που συνήθιζε να επισκέπτεται κατά διαστήματα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 46χρονος είχε βρεθεί το απόγευμα της Κυριακής με παρέα φίλων και το βράδυ της ίδιας ημέρας επρόκειτο να συναντηθεί με έναν πελάτη του σε ξενοδοχειακή μονάδα. Από τον έλεγχο καμερών προέκυψε ότι κατευθύνθηκε στην περιοχή, ενώ δεν έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος των συνομιλιών του και η ανεύρεση του στίγματος του κινητού του τηλεφώνου.

Σύμφωνα με την αστυνομία έχουν ελεγχθεί όλες οι πύλες εξόδου από το νησί χωρίς όμως κάποιο αποτέλεσμα, ενώ εξετάζονται πρόσωπα που είχαν οικονομικές και επαγγελματικές συναλλαγές με τον 46χρονο πατέρα.

