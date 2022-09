Δωδεκανήσα

Ρόδος: Διέπραξαν το έγκλημα “με κοινό δόλο και σε ήρεμη ψυχική κατάσταση”

Τι αναφέρει το ένταλμα σύλληψης για τους δυο δράστες. Γρίφος οι συνθήκες κάτω από τις οποίες βρήκε τραγικό θάνατο ο εργολάβος οικοδομών.



Σε γρίφο για δυνατούς λύτες εξελίσσεται η έρευνα των αρχών για την πλήρη εξιχνίαση των συνθηκών κάτω από τις οποίες βρήκε τραγικό θάνατο, στην Ρόδο, ο εργολάβος οικοδομών Τζάνη Τοπάλυ του Χαμίτ, 46 ετών, πατέρας τριών ανήλικων παιδιών.



Ο ιατροδικαστής δεν υπέβαλε και χθες αρμοδίως την έκθεση του ενώ για τα όσα ενημέρωσε προφορικά τους αστυνομικούς που διεξήγαγαν την προανάκριση δεν υφίσταται ακόμη η τελική γνωμάτευσή του.



Πιο συγκεκριμένα, τόσο η Ανακρίτρια Υπηρεσίας όσο και οι αστυνομικοί βασιζόμενοι κυρίως στις ομολογίες των δύο δραστών και συγκεκριμένα του 53χρονου ιδιοκτήτη καταλύματος στο Φαληράκι και του 20χρονου γιού του, αλλά και στα δύο μπλε σχοινιά που βρήκαν και κατάσχεσαν ως πειστήρια, σχημάτισαν κατηγορητήρια (στα εντάλματα σύλληψης και στα κατηγορητήρια της προανακριτικής απολογίας) στα οποία περιγράφουν με σαφήνεια ότι ο θάνατος επήλθε συνεπεία πνιγμού με βρόχο.



Ο ιατροδικαστής ωστόσο προφορικώς έχει εκθέσει ότι παρότι βρέθηκαν σημάδια στον λαιμό, προφανώς από σχοινί, δεν είναι δυνατόν να αποφανθεί αν υπήρξε πνιγμός με κλείσιμο των αεραγωγών του θύματος λόγω της καταστάσεως προχωρημένης σήψεως στην οποία βρέθηκε το θύμα.



Πλην όμως βρήκε δύο τραύματα από θλων άγνωστο όργανο στο πίσω μέρος του κεφαλιού του θύματος που του προκάλεσαν κρανιοεγκεφαλική κάκωση, τα οποία μπορούσαν να οδηγήσουν στο θάνατό του.



Η πιθανολόγηση αυτή, που έγινε πρόωρα και προφορικά, οδήγησε τους αστυνομικούς στην απόφαση να εξετάσουν μια σειρά από σενάρια που θέλουν τους δύο κατηγορούμενους να μην έχουν πει όλη την αλήθεια και συγκεκριμένα να εκτιμούν ότι κάποιος από τους δύο κατάφερε τα τραύματα αυτά στο θύμα, ενώ εάν προκύψει ότι ήταν μεταθανάτια τότε αυτά προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια της ταφής, όταν το πτώμα θάφτηκε από τον 53χρονο με πέτρες και χώμα ή και της μεταφοράς.



Σε κάθε περίπτωση η δίωξη που έχει ασκηθεί έχει καλύψει αυτό το ενδεχόμενο καθώς κατηγορούνται για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία, αν και ο συναυτουργικός ρόλος του καθενός δεν έχει ακόμη ξεκαθαρίσει.

Στο πλαίσιο της κυρίας ανακρίσεως το Σάββατο το θέμα αναμένεται να απασχολήσει επισταμένως την Ανακρίτρια και την Εισαγγελέα ενώ δεν θα πρέπει να αποκλείεται το ενδεχόμενο να δοθεί παραγγελία και για τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης.



Οι κατηγορούμενοι δια των συνηγόρων τους κ.κ. Ακη και Δημήτρη Δημητριάδη και Δημήτρη Βερβέρη, σύμφωνα με τις πληροφορίες, θα αιτηθούν τη διενέργεια πάντως σχετικής πραγματογνωμοσύνης, εμμένοντας στα όσα έχουν ομολογήσει προανακριτικώς οι εντολείς τους.

Οι συνήγοροι της οικογένειας του θύματος κ.κ. Μηνάς Τσέρκης και Μαρίνα Κρανίτη, υπέβαλαν στο μεταξύ χθες δηλώσεις της συζύγου (ατομικά για την ίδια και τα τρία παιδιά της) και του αδελφού του θύματος για υποστήριξη της κατηγορίας. Στηρίζουν αστική αξίωση στα άρθρα εξ αδικοπραξίας (914επ ΑΚ), λόγω του παρανόμου και υπαιτίου της πράξης τους από την οποία επήλθε ο θάνατος του οικείου τους τον οποίο θα στερηθούν εφεξής, και ως δικαιούμενοι τόσο σε αποκατάσταση της ψυχικής τους οδύνης.





Στο ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε για τον 53χρονο του αποδίδονται τα εξής:



«Την 28-08-2022, από κοινού με τον συγκατηγορούμενό του (…), ενεργώντας κατόπιν συναπόφασης και με κοινό δόλο, ευρισκόμενοι σε ήρεμη ψυχική κατάσταση αφαίρεσαν τη ζωή άλλου.



Πλέον συγκεκριμένα, στο Φαληράκι Ρόδου, την ανωτέρω ημέρα και περί ώρα 23:00, κατόπιν φραστικού επεισοδίου που είχε με τον TOPALLI JANΙ του ΗΑΜΙΤ, έμπροσθεν του ξενοδοχείου με την επωνυμία (…), ιδιοκτησίας του και συγκεκριμένα στον προαύλιο χώρο των δωματίων, πλησίον των κάδων απορριμμάτων, ενεργώντας από κοινού, με την χρήση ενός σχοινιού χρώματος μπλε, το οποίο με βία, τύλιξαν γύρω από το λαιμό του ανωτέρω, σφίγγοντας αυτόν, επέφεραν τον θάνατό του. Εν συνεχεία δε, τοποθέτησαν το πτώμα του ανωτέρω στο (…), μάρκας MITSUBISHI, μοντέλο L 200, ιδιοκτησίας του κατηγορουμένου και το απέρριψαν σε ορεινή ερημική περιοχή στην Ψίνθο Ρόδου, ενώ μετέφεραν το υπ’ αριθ. (…). αυτοκίνητο, μάρκας OPEL μοντέλο ZAFIRA, ιδιοκτησίας του ανωτέρω θανόντος και το εγκατέλειψαν στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής στις Καλυθιές Ρόδου».



Τονίζεται ότι από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πράξης και ιδίως από την βιαιότητα που επέδειξε προς τον παθόντα, τελώντας σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, τυλίγοντας ένα σχοινί γύρω από το λαιμό του, με αποτέλεσμα να επέλθει ο θάνατός του, από την περιφρόνηση και απαξία την οποία επέδειξε προς το έννομο αγαθό της ζωής του θανόντος, απορρίπτοντας στη συνέχεια το πτώμα του σε ερημική τοποθεσία, καθώς και από την προσπάθεια αποπροσανατολισμού των αρχών με την εγκατάλειψη του Ι.X. του θανόντος σε έτερη τοποθεσία από αυτήν του πτώματός του και την εντολή του προς τον τεχνικό καμερών του ξενοδοχείου ιδιοκτησίας του να διαγράψει το συλλεχθέν βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του ξενοδοχείου του, με σκοπό να εξαφανίσει τα ίχνη της πράξης του, προκύπτει η επικινδυνότητα του χαρακτήρα του».

