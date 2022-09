Ηράκλειο

Ηράκλειο: Σπείρα διαρρηκτών “ρήμαζε” σπίτια

Εξιχνιάστηκαν 17 υποθέσεις διαρρήξεων. Πάνω από 300.000 η λεία των δραστών.



Στην σύλληψη δυο ανδρών και την ταυτοποίηση ενός ακόμηκατηγορούμενου, για τα κατά περίπτωση αδικήματα της σύστασης εγκληματικής ομάδας που διέπραττε διακεκριμένες κλοπέςκαι παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών στο Ηράκλειο, προχώρησε η ΕΛΑΣ. Η μεθοδική έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηρακλείου είχε ως αποτέλεσμα να εξιχνιασθούν 17 κλοπές-διαρρήξεις οικιών που έγιναν σε περιοχές του Δήμου Ηρακλείου. Για τις υποθέσεις αυτές συνελήφθησαν το πρωί του Σαββάτου 10 Σεπτεμβρίου 2022, δυο άνδρες ηλικίας 39 και 26 ετών, ενώ ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία ενός ακόμα 26χρονου μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της ανωτέρω υπηρεσίας με τη συνδρομή αστυνομικών της Ομάδας Πρόληψης Καταστολής Εγκλήματος Ηρακλείου και του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ηρακλείου. Κατά την διάρκεια της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν έρευνες στις οικίες των ημεδαπών κατά τη διάρκεια των οποίων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων: 9 ρολόγια

1 κονσόλα ασυρμάτου

3 κινητά τηλέφωνα

το χρηματικό ποσό των (1.555) ευρώ

ναρκωτικά δισκία για τα οποία δεν είχε χορηγηθεί ιατρική συνταγή

2 ΙΧΕ αυτοκίνητα ως μέσα τέλεσης εγκληματικής δραστηριότητας Όπως προέκυψε από την προανάκριση και συλλογή στοιχείων ανωτέρω Υπηρεσίας, οι ημεδαποί δρώντας από κοινού, κατά το χρονικό διάστημα από 4 Ιουλίου 2022 έως και 9 Σεπτεμβρίου 2022, διέπραξαν δεκαεπτά κλοπές– διαρρήξεις οικιών (14 τετελεσμένες και 3 απόπειρες), αφαιρώντας συνολικά το ποσό των 117.050 ευρώ, και κοσμήματα ηλεκτρονικές συσκευές, και άλλα αντικείμενα συνολικής αξίας τουλάχιστον 198.000 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει ξανά τις Αρχές. Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ηρακλείου.