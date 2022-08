Κοινωνία

ΕΛΑΣ: Οι 23 κλέφτες που είχαν “ρημάξει” την Θεσσαλονίκη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η "πλούσια δράση" των κατηγορουμένων και η σύσταση εγκληματικής οργάνωσης.

Τα στοιχεία ταυτότητας και οι φωτογραφίες των 23 ατόμων που κατηγορούνται για κλοπές δόθηκαν σε δημοσιότητα κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, σε βάρος των 23 ημεδαπών σχηματίσθηκε δικογραφία από το Τμήμα Ασφαλείας Χαριλάου – Αναλήψεως και ασκήθηκε ποινική δίωξη για τις πράξεις της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση και των διακεκριμένων κλοπών, κατ’ εξακολούθηση, από δύο και περισσότερους που είχαν οργανωθεί με σκοπό την τέλεση κλοπών και από κοινού, οι οποίες φέρεται να τελέσθηκαν από τέλη Μαΐου του 2021 έως τέλη Φεβρουαρίου του 2022

Δείτε εδώ τα στοιχεία και τις φωτογραφίες, των 23 ατόμων που κατηγορούνται για κλοπές.

Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στην προστασία του κοινωνικού συνόλου, των ανηλίκων, των ευάλωτων ή ανίσχυρων πληθυσμιακών ομάδων και προς ευχερέστερη πραγμάτωση της αξίωσης της Πολιτείας για τον κολασμό των αδικημάτων που τελέστηκαν.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 2310-334804 και 2310-334790 του Τμήματος Ασφαλείας Χαριλάου - Αναλήψεως, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Σαρμπάνης στον ΑΝΤ1: Ο Ερντογάν εξακολουθεί να είναι προκλητικός σε όλα τα μέτωπα (βίντεο)

Αγρίνιο: Αδέσποτο σκυλί επιτέθηκε και τραυμάτισε 3χρονο παιδάκι (εικόνες)

Κρήτη: Την πλάκωσε το δάπεδο του σπιτιού της που κατέρρευσε και πέθανε